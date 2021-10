Bilan et buts de PSG-Leipzig (3-2) en Ligue des Champions

19/10/2021

Paris demande Messi et Paris a Messi. Leo a réalisé une belle performance avec deux buts et continue de progresser dans la capitale française. De la main de Mbappé, le PSG a su venir à bout d’un match (3-2) qu’il a su plus que nécessaire pour gagner. Leipzig n’a pas rendu les choses faciles mais avec la société argentino-française tout est plus facile.

PSG

J’AI LU

PSG

Navas ; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes ; Herrera (Wijnaldum 61′), Gueye (Danilo 61′), Verratti ; Messi, Draxler (Kehrer 90′), Mbappé.

Leipzig

Gulacsi ; Klostermann (Gvardiol 70′), Orbán, Simakan (Poulsen 83′), Angeliño (Henrichs 83′); Mukiele, Laimer, Adams, Haidara (Ilaix 62′) ; André Silva (Forsberg 83′), Nkunku.

Buts

1-0 M.9 Mbappé ; 1-1 M.28 André Silva ; 1-2 M.57 Mukiele ; 2-2 M.67 Leo Messi ; 3-2 M.74 Leo Messi (p.).

Arbitre

Marco Guida (Italie). TA : Gueye (48′), Achraf (64′) / Orbán (18′), Simakan (38′), Adams (84′).

Pochettino a assis Donnarumma qui ne faisait pas exactement la tête d’un bon ami sur le banc et Keylor a répondu, comme toujours. Le premier du match a été tiré de Laimer, qui n’a pas non plus réussi à enchaîner un bon coup. Mais quand le cuir passe par Messi ou Mbappé, le football va à un autre rythme. Précisément, le premier but de l’affrontement a été commencé par Leo et terminé par Kylian.

Touchant les dix minutes de choc, Messi est descendu pour voler un ballon à l’avant de la surface et bien que les joueurs de Leipzig aient réclamé une faute, l’arbitre n’a rien indiqué. A partir de là, pure verticalité d’un Mbappé qui a flirté pour le donner à Draxler mais a décidé de le faire tout seul. Après une feinte de passe, changement de rythme et intérieur.

Mais comme cela arrive souvent à l’équipe de Pochettino, ils se détendent après le premier. Leipig a commencé à prendre de l’importance et a accumulé jusqu’à cinq occasions nettes de marquer avant le match nul d’André Silva. Les Portugais avaient rencontré le bois quelques minutes auparavant, mais la passe sensationnelle d’Angeliño n’allait pas le gaspiller. La cravate était plus que méritée.

En fait, le PSG ne générait guère d’autres éléments clairement. Quelques séries de virages mais ce sont les Allemands qui se sont rapprochés du second. Un Nkunku pouvait le faire, plein de forme, qui a dansé sur Kimpembe avant de décharger un tir qui a frôlé le poteau droit de Keylor Navas. Ce n’était pas mal pour Pochettino de se reposer.

Le scénario n’a pas beaucoup changé non plus au Parc des Princes après les vacances. Leipzig a continué à jouer en tête-à-tête contre le PSG, qui a souffert sous le système allemand. Avec ça et avec un Angeliño déchaîné.

Le côté espagnol est revenu pour le regrouper en attaque. Il a mis une passe au millimètre qui a cassé le dos de toute la défense parisienne et Mukiele, le plus malin de tous, l’a récupéré d’une volée sans rebondir que Keylor Navas ne pouvait rien faire.

Vous avez regardé le banc et il n’y avait ni Neymar, ni Di María, ni Icardi. Mais bien sûr, certains d’entre nous oublient encore qu’ils ont Leo Messi. Et si Adams donne un demi-but, c’est encore mieux. Mbappé l’a mis à l’Argentin qui, après un léger suspense, a tapé du bâton et a parcouru la ligne, a mis l’égalité à 20 minutes de la fin.

Leipzig s’autodétruit quelques instants plus tard avec un penalty causé par Mbappé et transformé, à la Panenka, par Leo Messi. Le premier double de Léo avec l’élastique parisien. En fait, Kylian pourrait également ajouter un doublé mais a raté son penalty en remise. Bien sûr, le partenariat avec les Français commence à brûler et ça fait peur. Bien sûr, les facilités que le PSG donne derrière sont un problème en Europe. Leipzig leur a presque fait peur. Heureusement pour Messi et Mbappé.