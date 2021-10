Bilan et buts de PSG-Lille en Ligue 1

29/10/2021

Le à 23:06 CEST

Arnau montserrat

Un PSG gris, un Lille qui frôlait la victoire, un Messi blessé… mais encore une victoire pour les hommes de Pochettino. Ils ont leur ‘Ange’. Oui, à Di Maria. Les ‘nouilles’ ont bouclé un match à encadrer avec but et assistance pour mener le retour des ‘Parisiens’ contre les champions actuels de Ligue 1. Ils ont gagné en 94′ contre Metz, en 93′ contre Lyon, en 87′ à Lille et Angers et en 85′ à Leipzig. Ils aiment transpirer de l’encre.

PSG

P’tit

PSG

Donnarumma; Kehrer (Dagba 65′), Marquinhos, Kimpembe, Juan Bernat (Mendes 65′) ; Wijnaldum (Draxler 83′), Danilo, Gueye ; Di María (Herrera 90′), Messi (Icardi 46′), Neymar.

Lille

Grbic; Çelik, Fonte, Djaló, Mandava; Ikoné (Weah 79′), Renato Sanches, Xeka, Bamba (Yazici 90′) ; Jonathan David, Yilmaz (Onana 75′).

Buts

0-1 M.31 Jonathan David ; 1-1 M.74 Marquinhos ; 1-2 M.87 Di Maria.

Arbitre

Amaury Delerue. TA : Neymar (86′) / Mandava (5′), Yilmaz (36′), Renato Sanches (57′), Çelik (63′)

La grosse surprise du onze de départ était justement la présence de Leo Messi. L’Argentin avait été dubitatif jusqu’à la dernière minute mais finalement Pochettino a opté pour Leo comme partant. Mbappé, blessé, n’a pas été. Peut-être que les projecteurs étaient allés trop loin sur la condition physique de Messi et que le PSG s’est endormi. Très endormi.

En fait, Lille avait les deux premières minutes dans le match. Une contre-attaque d’un livre que Yilmaz a fini de chercher l’équipe. La main de Donnarumma apparut pour sauver les meubles. Stratosphérique. Le fait est que l’avertissement des dogues n’a pas aidé les Parisiens à se réveiller, le Lillois était à l’aise, très bien placé, a récupéré et est parti rapidement, a merveilleusement combiné. LLes hommes de Pochettino étaient perplexes.

Un tir timide de Di Maria fut la seule tentative des Parisiens dans la première demi-heure. La justice est apparue au Parc des Princes et après une pièce à encadrer de Lille, Jonathan David a percé le but de ‘Gigi’. Il a dû la pousser après la passe de Yilmaz. Ce n’était pas une surprise, c’était mérité.

Messi voulait tirer la voiture mais les choses ne se terminent pas. Neymar non plus. Une faute aux abords de la surface avant la pause pourrait être le nul mais il est parti loin du but. Les sifflets dans le fief parisien étaient le parfait jugement de ce qu’avait été la première mi-temps du PSG.

La nouvelle a sauté après les vacances. Leo Messi n’a pas sauté sur le terrain de jeu. L’inconfort musculaire qui le faisait douter avant le match l’a laissé de côté au moment où le PSG avait le plus besoin de lui.

Lille pourrait mettre le second, le PSG à égalité… il était clair que la folie se déchaînait au Parc des Princes. Pochettino a voulu changer la dynamique en passant aux deux arrières latéraux et le jeu a changé. Pas pour eux, mais pour Di María. Il était le meilleur du match, il a aidé Icardi mais a échoué. Il fréquente Marquinhos et à l’intérieur. Bien sûr, controversé, il aurait pu y avoir une faute sur Grbic dans le jeu.

Mauro Icardi a repris le dessus à cinq minutes de la fin. Un heads-up impardonnable qui a trop croisé. Di María a dû arriver pour résoudre le problème. Il a combiné avec Neymar et il l’a mis à l’intérieur. Enlever le chapeau la fête de la nouille. Un scandale. Revenez pour sauver les meubles.