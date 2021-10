Bilan et buts de Saint-Étienne-Lyon en Ligue 1

10/03/2021 à 22:54 CEST

Derby fou du Rhône entre Lyon et Saint-Étienne. Le match s’est terminé à égalité à un et c’était aussi une nouvelle vu les chances infinies pour les deux équipes. Le but d’Aouar à la mi-temps a presque renversé les Verts qui ont égalé le match à la 95e minute sur penalty. Une clôture selon le match.

ENSEMBLE

LYO

Saint-Etienne

Vert; Nordin (Gourna-Douath 65′), Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco ; Camara, Youssouf ; Neyou (Hamouma 65′), Boudebouz (Adil 78′), Bouanga ; Khazri.

Lyonnais

Lopes; Dubois, Boateng (Denayer 68′), Diomande, Henrique ; Caqueret, Guimarães (Thiago Mendès 88′) ; Shaqiri (Pollersbeck 76′), Aouar (Gusto 88′), Ekambi ; Paqueta.

Buts

0-1 M.42 Aouar, 1-1 M.90 + 5 Khazri.

Arbitre

François Letexier. TA : Nordin (32′), Camara (45′) / Dubois (45′), Ekambi (90′), Denayer (90+4). TR : Lopes (74′)

Lyon est sorti déterminé à gagner et après deux minutes, ils ont déjà percé le but de Saint-Étienne. Le VAR a cependant annulé le but d’Aouar. L’équipe de Peter Bosz n’a pas eu de minutes exactement calmes, avec de nombreuses occasions de marquer pour ouvrir la boîte pour les deux équipes. Khazri a raté le plus clair avec un tir au poteau avec tout en faveur.

Ce fut un match sans trêve, de va-et-vient et finalement Aouar marqua à nouveau et cette fois de manière valable, à la 42e minute. Un ballon filtré sublimement par Paquetá le ramassa. Aouar que malgré une défense devant, Il chargea la jambe et la plaça sur la longue perche. Deux minutes plus tard, Shaqiri a fait 0-2 mais le VAR est de nouveau intervenu pour annuler la cible. Trois buts pour Lyon, mais un seul s’est inscrit au tableau d’affichage. Le Saint-Étienne est sorti vivant.

Le rythme effréné n’a pas diminué en seconde période et le ballon ne s’est pratiquement pas arrêté au centre du terrain. Ce qui était extrêmement rare, c’est qu’avec autant d’options d’attaque, le résultat était de 0-1. Lopes a rendu le sujet plus épicé. Bon théâtre après avoir touché le ballon avec la main en dehors de la surface. Il a touché son visage depuis le sol mais évidemment il y a VAR. Personne ne s’échappe ici. Les Rouges et Lyon ont dû défendre le résultat avec un homme de moins.

Mais le plat final restait à venir. L’arbitre a signalé un penalty des mains de Denayer déjà dans le temps additionnel. Une responsabilité que Khazri a assumée et qui n’a pas manqué de déclencher la folie locale qui a même sauté sur le terrain pour fêter le but. Le même qui avait affiché un typhus avec le mot ‘anti lionés’ écrit dessus. Un derby du Rhône inoubliable.