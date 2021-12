Bilan et buts de Tottenham-Crystal Palace (3-0), match de la 19 journée.

26/12/2021 à 18:11 CET

Alberto Teruel

Les « éperons » sont de retour. Après un début de saison avec plus d’ombres que de lumières, Tottenham n’a plus connu de défaite en Premier League depuis le 30 octobre dernier, lors du dernier match de Nuno sur le banc. Avec l’arrivée de Conte, l’équipe a réussi à renverser cette mauvaise dynamique, et la victoire éclatante contre Crystal Palace (3-0) confirme leur bonne forme.

TOT

CRI

Tottenham

Lloris; Davinson, Dier, Tanganga ; Emerson, Hojbjerg (Ndombélé, 79), Skipp, Reguilón ; Moura, Fils (Bryan Gil, 76′) ; Kane (Bergwijn, 64′).

Palais de cristal

Butland ; Ward, Andersen, Tomkins, Mitchell ; Gallagher (Schlupp, 76′), Kouyaté, Hughes ; Ayew, Edouard (Mateta, 63′), Zaha.

Buts

1-0 M. 32 Kane ; 2-0 M.34 Moura ; 3-0 M. 74 Are.

Arbitre

Jonathan Moss. TA : Davinson (69′) / Zaha (26′), Tomkins (45+2′) / TR : Zaha (37′).

Tottenham a publié l’e-mail après la première demi-heure du match. Lucas moura, auteur des actions les plus dangereuses des ‘éperons’, a servi une balle au coeur de la surface qu’il a terminé à volonté Harry Kane. Le bélier anglais confirme qu’il est doux pendant le lendemain de Noël, puisqu’il inscrit neuf buts en six matchs disputés le 26 décembre.

Juste une minute après que le « 10 » de Tottenham ait ouvert l’interdiction, l’ancien joueur du Barça Emerson Royal envoyé un centre de contrôle à distance à la tête de Lucas moura que l’attaquant de São Paulo n’avait qu’à pousser le filet. Le Crystal Palace était dans l’eau jusqu’au cou, et Zaha aggravait la situation. En 37 minutes, l’attaquant ivoirien a écopé de son deuxième carton jaune après avoir ignoré la dispute pour le ballon et poussé Davinson Sánchez.

Déjà dans la deuxième partie, Lucas moura renvoyé un centre au cœur de la zone, cette fois pour fils de Heung-min, pour l’attaquant sud-coréen de compléter la victoire du trident « éperon ». L’attaquant de São Paulo, figure marquante tout au long des 90 minutes, a terminé le match avec un but et deux passes décisives à son actif.

Avec cette victoire, Tottenham prolonge leur histoire d’amour avec ‘Boxing Day’, où ils restent invaincus depuis la saison 2003/2004. L’équipe d’Antonio Conte se hisse à la cinquième position du classement malgré trois matchs de moins, tous reportés par COVID. Crystal Palace, quant à lui, reste en douzième position.