Bilan et buts de Villa de Fortuna-Cadix (0-7) au premier tour de la Copa del Rey

02/12/2021 à 23:24 CET

Cadix a montré ce jeudi les cinq divisions de différence par rapport à Villa de Fortuna, une équipe de la préférence autonome murcienne, qu’ils ont battu 0-7 pour accéder au deuxième tour de la Copa del Rey.

CDV

GOUJAT

CD Villa de Fortuna

Bernal; Chicho, Pepe, Daniel, Francisco ; Colorao, Galindo (Rocamora 61′), Adri (Carrasco 52′); El Bekkali (Juanjo 73′), Iván Albert (Jony 53′), Jed (Javi Ruiz 52′).

Cadix

Gil ; Akapo (Carcelén 69′), Chust, Mauro, Arzamendia; Bastida (Osmajic 78′), Fali (Perea 88′); Álvaro, Chapela (Calderón 78 ‘), Alejo; Negredo.

Buts

0-1 M.3 Negredo ; 0-2 M.13 lvaro Jiménez; 0-3 M.52 Negredo ; 0-4 M.79 Marcos Mauro; 0-5 M.81 Calderón; 0-6 M.86 Osmajic, 0-7 M.90 Negredo.

Arbitre

Martínez Munuera (Valencien). TA : Pepe Gómez (80′) / Akapo (61′).

Incidents

Stade Enrique Roca de Murcia devant environ 4 000 spectateurs.

Bien que Álvaro Cervera a utilisé les remplaçants habituels de la Liga Santander, il n’y avait pas de place pour la surprise au stade Enrique Roca de Murcie, où le grand protagoniste était le joueur de blé Álvaro Negredo.

Deux minutes plus tard, les Andalous menaient grâce à l’attaquant de Vallecano. L’attaquant, de la tête au centre de Chapela, a battu Ojeda alors que les joueurs n’étaient pas en sueur.

La réunion, comme prévu, C’était un monologue de Cadista depuis le début. Ojeda, sur le tir de Marcos Mauro, a évité le deuxième but, qui est intervenu à la 12e minute avec une vaseline précise d’Álvaro Jiménez sur la première touche et après avoir reçu une superbe passe de Negredo.

Après 20 minutes, un black-out partiel a momentanément interrompu le jeu et il a repris avec le même script. Ceux de Juan Vicente López, étaient à la merci d’un rival qui se sentait à l’aise, bien qu’un tir dévié de Johnson ait encouragé la paroisse fortunera. Avant la pause, une autre connexion entre Negredo et Jiménez ne s’est pas concrétisée alors qu’il l’avait beaucoup plus facile que dans son but.

A la reprise, Cadix, qui occupe une position de relégation dans la Ligue car c’est l’avant-dernier classé, a été légèrement harcelé par l’équipe locale, qui a averti avec un autre tir de Jonhson qui s’est approché de l’équipe, mais ce qui est venu immédiatement après était le 0-3, réalisé par Negredo dans le centre d’Iván Alejo.

Ce but a nui à Murcie et Ojeda est intervenu à plusieurs reprises pour éviter plus de buts contre lui et Azurmendia a fracassé le ballon de la barre transversale.

Le 0-3 est resté jusqu’en 79, mais quatre buts en jaune en seulement dix minutes ont transformé une nette victoire en une énorme victoire. Marcos Mauro, après un corner ; Martín Calderón, au lancement d’un coup franc ; Osmajic dans une contre-attaque menée par Negredo et dépassée par Iza Carcelén ; et Negredo lui-même, avec un grand coup, ils ont confirmé les sept de Cadix à Villa de Fortuna.