Bilan et buts d’Egypte-Espagne (0-0) de la première journée de la phase de poules des Jeux Olympiques

22/07/2021

Act à 11:40 CEST

Aile équipe espagnole de football 45 minutes ont suffi pour vérifier que le parcours vers la deuxième médaille d’or olympique de son histoire sera très fastidieux. Que, bien qu’il ait de loin la meilleure équipe du tournoi, les Jeux ils ne seront pas un lit de roses. D’aucune manière. Contre Egypte, rivale la plus faible de son groupe, la ‘Rojita’ a constaté qu’au-delà de la qualité et de la fidélité à l’idée du jeu, elle devra être très compétitive si elle veut être en grande finale le 7 août et revivre, 29 ans plus tard, le doux rêve de Barcelone ’92.

EGY

ESP

Egypte

Le Shenawy ; El Eraki (Fouad, 89′), Galal, Hegazy, Hamdy, Fatouh (Mohsen, 62′) ; Tawfik, Ashour (Hamdi, 62′) ; Taher Mohamed (Adel, 62′), Yasser Rayan, Sobhi (Ramadan, 90′).

Espagne

Unai Simon ; Mingueza (Vallejo, 20′), Eric Garcia, Pau Torres, Miranda ; Pedri, Merino (Carlos Soler, 68′), Ceballos (Moncayola, 45′) ; Asensio (Bryan Gil, 68′), Oyarzabal (Rafa Mir, 68′), Dani Olmo.

Arbitre

Adham Mahadmeh (Jordanie). Il a réprimandé les Egyptiens Fatouh (5′), Taher Mohamed (44′), Hegazy (77′) et Galal (89′).

Incidents

Match correspondant à la première journée de la phase de poules des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputé au stade Sapporo Dome à huis clos.

Après n’avoir pas passé la première phase à Londres 2012 et être absente à Rio 2016, l’Espagne est sortie avec beaucoup d’intensité pour commencez votre voyage à Tokyo avec une bonne sensation. Luis de la Fuente a opté pour un onze de départ rempli de footballeurs de haut niveau, avec 128 caps avec l’absolu Parmi tous; par un plateau composé de six joueurs ayant participé à l’Eurocup (les Catalans Pedri et Eric Garcia et Unai Simón, Pau Torres, Dani Olmo et Oyarzabal) et d’autres joueurs confirmés comme Ceballos ou Asensio. Cela a aussi commencé Oscar Mingueza, mais avait une part court Oui renflement: Il a reçu un dur tacle à la cheville à cinq minutes et peu après un quart d’heure il a dû abandonner en raison d’une blessure musculaire à la jambe gauche. Vallejo a dû partir à sa place.

La première moitié de l’équipe nationale n’était pas mauvaise. Il a pris le ballon et l’a déplacé avec une bonne intention et une vitesse relative. Il a essayé de gâcher l’Egypte – sans grand nom après le refus de Liverpool d’abandonner Salah, mais avec des idées très claires et un ensemble très physique, compact et soutenant dans les efforts– mais a raté la profondeur. Parfois, il a rappelé les doutes offensifs de Luis Enrique et les siens. Jusqu’à la 27e minute, le “Rojita” n’a mis le gardien El Shenawy à l’épreuve qu’à deux occasions uniques et timides, avec deux tirs d’Asensio. L’occasion la plus claire de la première mi-temps a été Ceballos, qui a été très actif sur le green et a fracassé une balle dans le bois. Celui d’Utrera n’a pas pu terminer la première partie non plus. Taher s’est accidentellement blessé à la cheville et a été remplacé par Moncayola juste avant la mi-temps.

Épaisseur et frustration

L’Espagne n’a pas réussi à se débarrasser du fourré au fil des minutes. Le mur égyptien était imperturbable par leurs tentatives stériles et infructueuses. Les footballeurs de Shawky Gharib n’ont pas négocié la concentration ni l’intensité. Ni la dureté à certains moments. Ils ont joué sur les nerfs de De la Fuente et la stratégie a parfaitement fonctionné. De la Fuente a fait appel à Rafa Mir, Carlos Soler et Bryan Gil pour tenter de révolutionner le match, mais son équipe a continué à avoir exactement les mêmes problèmes en essayant de déséquilibrer. La version collective n’était pas excessivement mauvaise, mais individuellement trop de joueurs sous-performés.

Rafa Mir a pu se déguiser en héros et marquer le but vainqueur, mais son coup franc n’a pas trouvé le but en premier et sa tête après un grand jeu de Miranda et Bryan Gil a été sauvé par El Shenawy. Carlos Soler et Vallejo ont également tenté leur chance désespérément, mais ils n’ont pas réussi. Dans les quatre minutes d’addition, Le désespoir s’empare d’une “Rojita” qui n’a pas pu démarrer les JO de Tokyo du bon pied et qu’il ne pourra pas échouer contre l’Australie lors de la deuxième journée s’il ne veut pas arriver avec une urgence excessive au duel contre l’Argentine.