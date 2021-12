Bilan et buts des Feignies-PSG (0-3) de la Coupe de France

19/12/2021 à 23:09 CET

Le PSG sera au prochain tour de la Coupe de France. Les Feignies n’ont pas pu casser le banc et ont péché par inexpérience avec deux pénalités en première mi-temps qui leur ont été infligées. Ceci et cela Mbappé a passé une belle journée. Deux buts et une supériorité abyssale. Sans Leo Messi ou Neymar, il tire toujours la voiture.

FEI

PSG

Feignies

Le Meur (Fernand 55′) ; Marigard, Kouadio (Courtin 66′), Diedhiou, Calderara (Fereira 60′) ; Obino (Lemoine 55′), Ouattara ; Lachaab, Deparmentier, Bensaber (Meunier 66′) ; Sambou.

PSG

Keylor Navas ; Kehrer, Sergio Ramos (Dagba 46′), Kimpembe (Bitshiabu 75′), Diallo ; Paredes (Pereira 46′), Verratti (Michut 64′), Eric Junior (Gharbi 64′) ; Xavi Simons, Icardi, Mbappé.

Buts

0-1 M.16 Mbappé (p.) ; 0-2 M.30 Icardi ; 0-3 M.51 Mbappé.

Arbitre

Florent Batta. Pas de cartes.

Pochettino ne voulait pas de surprises face à une équipe de cinquième division française et a opté pour un onze avec un visage et des yeux combinés à quelques pièces pour l’avenir. Eric Junior Dina et Xavi Simons, ex joueur de la carrière du Barça. Mbappé et Ramos ont également commencé. Le caméraman a encore ajouté des minutes. Son deuxième match avec le maillot des parisiens.

Kylian a rendu fou les défenseurs des Feignies qui l’ont payé cher. Mbappé a dansé sur le ballon avant d’être renversé dans la surface. Il était lui-même chargé de mettre le 0-1 joué le premier quart d’heure du match. L’attaquant français a également été victime d’une faute sur le deuxième penalty. 15 minutes plus tard, une saisie sur le ‘7’ du PSG a été marquée comme un penalty. Icardi l’a lancé et il n’a pas raté non plus.

Mauricio a changé Ramos au repos, ce qui a ajouté 45 minutes. Dagba est entré qui était chargé d’aider le troisième but. Évidemment, de Mbappé. Xavi Simons a mis un ballon sensationnel sur le côté avec une passe en arrière liée à l’attaquant français. Avec le 0-3. Pochettino a fait venir plusieurs jeunes prometteurs. Celui qui n’a pas changé, c’est Mbappé.

Les Feignies se sont mués en gardien de but. Tout le monde voulait jouer quelques minutes contre la meilleure équipe de France. Vous n’avez pas cette opportunité tous les jours. Ils tombèrent avec honneur. Une fête pour eux.