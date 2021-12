Bilan et buts du Benfica-Kiev de la 6e journée de Ligue des Champions (2-0)

12/08/2021

Le 09/12/2021 à 00:14 CET

Arnau montserrat

Ils devaient gagner et attendre une faveur du Bayern à l’Allianz Arena. Benfica a fait sa part et le Bayern a fait de même contre le Barça. L’équipe portugaise élimine le Barça avec sa victoire contre le Dinamo Kiev et sera au tirage au sort lundi prochain pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

BEN

KIE

Benfica

Vlachodimos; Almeida, Otamendi, Vertonghen ; Gilberto (Lazaro 73′), Pizzi (Everton 59′), Weigl, Joao Mario (Taarabt 73′), Grimaldo; Rafa Silva (Paulo Bernardo 82′), Yaremchuk (Darwin Núñez 82′).

Dynamo de Kiev

Buschan ; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk (Andriyevskiy 86′), Buyalskyi; Tsygankov (Karavaev 79′), Garmash (Ramírez 79′), Verbic (De Pena 64′).

Buts

1-0 M.16 Yaremchuk ; 2-0 M.22 Gilberto.

Arbitre

Deniz Aytekin (Allemagne). TA : Gilberto (24′) / Zabarnyi (30′), Verbic (26′), Tsygankov (44′)

Le cours du jeu pourrait avoir une couleur totalement différente. Le Dinamo a inscrit l’un de ces buts 100 fois sur 100. Mais même cela tourne mal pour le Barça. Tsygankov figurera sur tous les récapitulatifs des échecs des buts appelés. Il a dû la pousser, il n’y avait pas de gardien, il n’avait pas d’opposition pour gêner son tir. Il l’a envoyée par-dessus la barre transversale. Personne ne pouvait le croire et Da Luz s’est réveillé d’une crise cardiaque.

Benfica reprenait vie au fil des minutes et après un premier avertissement de Pizzi, le score s’ouvrait. Yaremchouk a mis fin à un excellent jeu combiné de l’équipe de Jorge Jesús. Le stade de Benfica est tombé. Quelques minutes plus tard, l’équipe portugaise était en bonne voie pour gagner avec le deuxième. Gilberto a profité d’une erreur au départ de Kiev et n’a pas pardonné en heads-up.

Les Portugais ont vécu plus que calmement jusqu’à l’arrivée des autres, mais après la pause, le Dinamo avait plus de contrôle du ballon, atteignant même 65% de possession de balle. Cependant, cela ne s’est pas traduit par des chances de marquer claires. Sydorchuk a été en mesure d’ajouter de l’excitation aux 20 dernières minutes du match, mais son tir est passé à côté.

Tymchyk, lui aussi, l’avait encore plus clair mais il a trouvé les reflets de Vlachodimos. Il n’y avait aucun moyen pour l’équipe ukrainienne de repartir vide. Benfica a pris tout le butin. Il a fait ses devoirs.