Bilan et buts du Celta-Villarreal (1-1), match de la 14e journée

20/11/2021

19:44 CET

.

Villarreal continue sans gagner à domicile en Liga après avoir fait match nul contre le Celta de Vigo (1-1), dans un match au cours duquel il a profité de nombreuses occasions pour « tuer & rdquor; à ceux d’Eduardo Coudet mais fini par souffrir pour garder le cap.

CEL

VIL

celtique

Dituro ; Kevin Vázquez, Aidoo (Fontán, 78′), Murillo (Araujo, 46′), Javi Galán; Beltran (D’accord Yokuslu, 83′) ; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito (Cervi, 62′) ; Aspas et Santi Mina (Thiago Galhardo, 46′).

Villarréal

Rulli : Foyth (Aurier, 82′), Albiol, Pau Torres, Pedraza ; Iborra, Parejo, Alberto Moreno (Coquelin, 82′) ; Rubén Peña (Yeremy Pino, 68′), Trigueros (Moi Gómez, 68′) et Dia (Chukwueze, 82′)

Buts

0-1 M. 27 Alberto Moreno. 1-1 M. 70 Brais Mendez.

Arbitre

Alberola Rojas (castillan-La Mancha). TA : Santi Mina (16′) / Foyth (44′).

Incidents

Des balles. 10 086 spectateurs.

Unai émeri réservé Danjuma, Alcácer et Capoue pour la finale de mardi contre Manchester United en Ligue des champions. Villarrel a expliqué, dans un tweet, une heure avant le match, qu’ils étaient tous absents en raison de divers ennuis, tout comme le gardien Sergio Asenjo. Gérard Moreno n’a même pas voyagé à Vigo, et sur le banc étaient Yeremy, Estupiñán et Coquelin.

Le rendez-vous européen était sur toutes les têtes. Aussi dans celui de l’entraîneur basque, malgré le fait qu’il a demandé tout au long de la semaine à ses joueurs de se concentrer sur le duel des Balaídos. Rester en vie en Europe est le défi du « sous-marin jaune & rdquor;, et battre l’équipe de Cristiano l’assurerait pratiquement.

Emery a soulevé un duel physique, plaçant Iborra comme pivot défensif et Rubén Peña et Alberto Moreno devant les ailes. Et ce pari neutralisait le Celta, sans idées en attaque, avec Aspas et Denis Suárez portés disparus.

Ses seules approches dangereuses en première mi-temps sont venues d’un tir de Nolito, auquel Rulli a bien répondu, et un centre très proche de Javi Galán qui a percuté la barre transversale. Celta a donné les 45 premières minutes et s’est retrouvé vivant parce que Villarreal a épargné sa vie.

Et c’est que, sans rien faire de l’autre monde, la supériorité jaune était brutale. Il s’est présenté après une erreur monumentale du gardien Matías Dituro, dont Parejo a profité pour seconder Alberto Moreno. Ce but a tué le ciel bleu, qui a vu comment, malgré son échec, le but argentin était le meilleur des leurs, avec deux arrêts contre Trigueros et Dia dans la dernière ligne droite de la première mi-temps.

Coudet, très en colère, a fait un pas à la mi-temps. Santi Mina et Murillo ont été sacrifiés pour faire place à Galhardo et Araujo. Le Celta a pris possession du ballon, mais une autre erreur, cette fois de Fran Beltrán en essayant d’éviter de céder un corner, a forcé Difficile à montrer avec un bon étirement quand Trigueros a tiré.

Celta a augmenté sa ligne de pression, a orienté son jeu vers l’aile gauche de Javi Galán et a menacé d’une tête de Thiago Galhardo (min.62) et d’un tir d’Araujo (min.66). Villarreal, malgré Emery rafraîchissant ses onze, a abandonné le ballon, et sSon rival l’a touché après que Rulli ait raté un tir de Beltrán, facilitant le but de Brais Méndez..

Il avait pardonné à l’équipe de Castellón, et en une minute, le Celta a presque tourné le tableau des scores avec un tir croisé de Iago Aspas, après une passe décisive de Galhardo, qui a laissé brosser le poteau.

Et ce n’était pas la dernière parce que Denis Suárez, très forcé, a raté un but vide dans une action invalidée pour hors-jeu qui pourrait revoir le VAR car il semblait que Galhardo avait commencé dans la bonne position.