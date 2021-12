Bilan et buts du Celtic-Betis de la 6e journée de la Ligue Europa (xx)

09/12/2021

Le à 23:36 CET

Arnau montserrat

Heureusement, il n’y avait rien de transcendant dans le jeu. Si le Betis est laissé de côté avec la « petite pénalité » que signifiait le 3-2, Séville brûle. C’était une procédure et le Betis a payé un début de déconnexion totale. La fortune n’a pas non plus beaucoup accompagné les hommes de Pellegrini lorsque la folie est arrivée à Celtic Park. Ils passent comme des secondes, mais ils le savaient déjà.

CEL

PARI

celtique

Bain ; Osaze, Bitton, Montgomery (Johnston 65′), Balances ; Gallois, Shaw (McGregor 65′) ; Abada, Soro (Turnbull 65′), McCarthy; Ajeti (Kyogo (Ewan 71′).

Bétis

Rui Silva ; Ruibal (Montoya 76′), Pezzella, Edgar, Miranda ; Akoukou, Carvalho (Willian José 81′) ; Lainez, Joaquín, Tello (Juanmi 77′); Borja Iglesias.

Buts

1-0 M.3 gallois ; 1-1 M.69 Borja Iglesias; 2-1 M.72 Henderson ; 2-2 M.74 Borja Iglesias; 3-2 M.79 Turnbull (p.).

Arbitre

Daniel Stefanski (Pologne). TA : Soro (24′), Shaw (33′) / Lainez (24′), Pezzella (49′), Ruibal (55′)

Le début du match du Betis était le meilleur reflet de ce à quoi jouait l’équipe de Verdiblanco, c’est-à-dire rien. La passivité défensive des hommes de Pellegrini a conduit d’abord au corner puis au premier but de la rencontre. Welsh, au premier poteau, a peigné un ballon qui a glissé dans le but de Rui Silva. C’était la deuxième minute de réunion.

Si le départ bétique a été terrible, la réaction a été tout le contraire. Au fil des minutes, l’équipe andalouse a pris du poids dans le match et a commencé à fouler la surface écossaise. Lainez l’a d’abord eu après une superbe passe de Pezzella, puis de Joaquín, agissant en tant que milieu de terrain, qui a ajouté deux autres tirs clairs qui n’ont pas abouti à un but.

Mais le meilleur de la première mi-temps pour le Betis est venu sur le dernier jeu avant la pause. Paul a récupéré un ballon mort à la limite de la surface et a déclenché un coup du lapin qui a déplacé tout le but de Bain. La croix a sorti ce qui était un grand but.

Le début de la seconde mi-temps s’est transformé en va-et-vient et en occasions claires pour les deux équipes. Rui Silva les a sortis en territoire bétique, les footballeurs de Pellegrini n’ont pas touché l’autre. Manque toujours un bon dernier contrôle, ou passe.

Mais la folie est arrivée à Celtic Park à 20 minutes de la fin. Toute la petite fortune dont le Betis a bénéficié pendant le match est venue du but de Borja Iglesias. Le tir du « panda » a rebondi sur le poteau, a touché le dos du gardien celtique et s’est glissé à l’intérieur.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps. Henderson, qui était entré sur le terrain il y a quelques secondes à peine, a porté le score à 2-1, mais c’est le Betis qui a contre-attaqué. Borja, encore une fois, a fait match nul après une belle passe filtrée de Canales.

Si cela ne suffisait pas, même pas cinq minutes plus tard, un penalty pour le Celtic. Pénalité que l’arbitre et ceux du VAR ont vu. Contact, minime et il semble même être hors de la zone. Turnbull a fait 3-2 pour fermer dix minutes sans répit pour personne. Même les 9 minutes ajoutées au Celtic Park n’ont pas empêché la défaite du Betis. Le bâton a récidivé avec un tir dans la barre transversale. Sans conséquences.