Bilan et buts du Chelsea-Brighton de la 20e journée de Premier League

29/12/2021 à 22:31 CET

Arnau montserrat

Chelsea a perdu de son éclat ces derniers mois et adore jouer avec le feu. Aujourd’hui, il a brûlé et suivre dans le sillage de la Ville semble compliqué. Brighton a magnifiquement serré dans de nombreuses sections du jeu et a trouvé le prix qui a rendu justice à la 91e minute. Cucurella et Welbeck étaient les méchants qui ont laissé le « bleu » touché dans la lutte pour le Premier ministre.

CHE

BRI

Chelsea

Mendy ; Azpilicueta, Christensen (Chalobah 46′), Rüdiger; Pulisic, Kovacic, Jorginho, James (Marcos Alonso 27′) ; Mont Mason, Hudson-Odoi (Kanté 67′); Lukaku.

Brighton

Robert ; Veltman, Burn, Cucurella ; Lamptey (Mwepu 66′), Lallana, Bissouma, mars ; Moder (Alzate 88′), Mac Allister (Welbeck 80′) ; Maupay.

Buts

1-0 M.28 Lukaku ; 1-1 M.90 Welbeck.

Arbitre

Mike Dean. TA : Rüdiger (41′), Kovacic (58′), Hudson-Odoi (64′), Mason Mount (81′) / Bisouma (81′)

Ce fut une première mi-temps efficace pour un Chelsea qui n’était pas le grand dominateur. Brighton n’a montré aucune peur à Stamford Bridge et a en fait clôturé la première mi-temps méritant bien plus que l’équipe de Tuchel. Dans les premières minutes, il y avait un Chelsea créatif et arrivant, mais rien de spécial.

Azpilicueta, qui terminait son 450e match sous le maillot de Chelsea, a envoyé un ballon dans le bois après une mauvaise sortie aérienne de Robert Sánchez. Le gardien des « mouettes » a sauvé les premiers instants plus tard après un tir de Mason Mount. La mauvaise nouvelle pour les Londoniens est venue sous forme de blessure. D’autres plus. Reece James a demandé le changement après un affrontement avec Lamptey.

Après l’entrée de Marcos Alonso pour James, le premier but est venu à Stamford Bridge. Mason Mount a mis un ballon du coin pour l’entrée au premier poteau d’un Romelu Lukaku qui s’est merveilleusement dirigé. Brighton a sanctionné une faute pour un bras que le Belge a lâché mais l’arbitre a ignoré.

À partir de là, changement de script. Brighton a commencé à serrer et à mettre la défense «bleue» en difficulté et un Mendy qui, bien qu’il n’ait pas à se montrer, accumulait parfois du travail. Mais clairement, Moder ne fait que commencer la seconde mi-temps. Son tir a touché la barre transversale.

La deuxième partie était un non-stop. Chelsea perdait le contrôle des mains et quand il pouvait tuer l’accident, il était incapable. Dites à Hudson-Odoi qui a inexplicablement perdu un deux pour un. Dans l’autre domaine, Chelsea a tiré des seaux d’eau et Brighton a désespéré au fil des minutes. Le visage de Tuchel à une demi-heure de la fin était un poème.

L’entrée de Kanté était avant et après le match. Chelsea a pris du poids sur le terrain et a fermé les mille trous qui coulaient le navire « bleu ». Ceux de Tuchel ont repris le contrôle et ont commencé à cesser de souffrir au fil des minutes. Mais lorsque Chelsea a semblé avoir plus de contrôle, le match est arrivé à égalité.

Cucurella a envoyé un ballon avec de la musique et Welbeck, d’une tête, a réduit au silence Stamford Bridge.