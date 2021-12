Bilan et buts du Leipzig-Mönchengladbach de la 15e journée de Bundesliga (4-1)

11/12/2021 à 18h00 CET

.

Le RB Leipzig réapprend à voler. Après un mauvais début de saison et un changement d’entraîneur, les « taureaux » rouges enchaînent deux victoires de suite, cette dernière déjà avec Tedesco sur le banc. Ils ont battu tout Manchester City et battu Mönchengladbach pour continuer à chercher les positions de la zone européenne. Après trois défaites d’affilée en Bundesliga, il était temps.

JE LIS

LUN

RB Leipzig

Gulácsi ; Simakan, Orbán (Henrichs 63′), Gvardiol; Mukiele, Laimer (Adams 71′), Kampl, Angeliño; Forsberg (Szoboszlai 63′) ; André Silva (Brobbey 84′), Nkunku.

Mönchengladbach

Sommer ; Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini ; Hofmann (Bénès 55′), Zakaria, Koné ; Embolo, Thuram, Stindl (Pléa 76′).

Buts

1-0 M.21 Gvardiol ; 2-0 M.32 André Silva; 2-1 M.88 Bensebaini ; 3-1 M.90 Nkunku ; 4-1 M.90 + 4 Henrich.

Arbitre

Bastian Dankert. TA : Orbán (59′), Gvardiol (81′), Simakan (89′) / Embolo (41′), Stindl (42′).

Le groupe énergique est sorti pour donner des débuts placides à leur nouveau capitaine du navire. Ils ont fait une première demi-heure beaucoup plus élevée que ce qui avait été vu jusqu’à présent et ont pratiquement laissé le jeu sur la bonne voie avec les buts, d’abord par Gvardiol et plus tard par André Silva. Mönchengladbach n’a guère mis le but de Gulacsi en difficulté.

Leipzig a répété sa domination également en seconde période, mais les poulains ont accéléré dans la dernière ligne droite pour tenter de marquer un but qui leur redonnerait confiance. Ils l’ont trouvé, mais trop tard. À deux minutes de la fin, Bensebaini a réduit l’écart, mais non seulement le tirage au sort n’allait pas se produire, mais Mönchengladbach a perdu quelques buts supplémentaires.

Nkunku a rétabli la tranquillité dans la Red Bull Arena. D’abord avec son but, déjà à la 90e minute, et trois minutes plus tard avec son aide pour la fermeture définitive d’Henrichs. Leipzig veut redevenir celui d’antan.