Bilan et buts du Milan-Atlético de Ligue des Champions

28/09/2021

Le à 23:53 CEST

Arnau montserrat

Ce devait être eux. Le méchant est devenu un héros et l’Uruguayen était hanté par la malédiction de ne pas marquer à l’extérieur en Ligue des champions pendant 6 ans et 12 jours. Ces tours de papier qui transforment les sifflets et les critiques en applaudissements et en sourires. Les matelas ont mal vécu, très mal à San Siro mais les anciens joueurs du Barça sont venus à la rescousse de Simeone. Vient maintenant un double match contre Liverpool.

MILLE

AU M

Milan

Maignan ; Calabre, Tomori, Romagnoli, Theo ; Bennacer (Florenzi 80′), Kessié; Saelemaekers (Kalulu 80′), Brahim (Ballo-touré 57′), Leao (Giroud 57′) ; Rebic (Tonali 34′).

Sportif

Oblak ; Trippier (Joao Félix 39′), Felipe, Giménez, Hermoso (Lodi 46′) ; Llorente, Koke (Griezmann 60′), Kondogbia (Lemar 63′), Carrasco (De Paul 46′); Corréa, Suarez.

Buts

1-0 M.20 Léa ; 1-1 M.85 Griezmann, 1-2 M.90 + 6 Suarez.

Arbitre

Cuneyt Çakir (Turquie). TA : Kessié (15′ et 29′) ; Rébic (29′).

Sept ans plus tard, l’hymne retentit à nouveau à San Siro. ‘Milan est de retour’ pouvait-on lire dans les tribunes des ‘rossoneri’. Le cri final de l’hymne des ‘tifosi’ a donné la chair de poule à tout le monde et c’est peut-être pour cela que les joueurs de Pioli sont sortis comme des motos. Une haute pression qui a démantelé un Atlético de Madrid qui n’avait pas de lavage d’image, pas de nouvelles clés Cholo ou quoi que ce soit. Une extension de l’image terrible donnée à Mendizorroza.

Milan a récupéré facilement, les pertes accumulées côté matelas et Kondogbia a commencé à désespérer en perdant tous les duels. Même avec Brahim, qui fait trois fois moins physiquement que le milieu de terrain de l’Atlético. Le « 10 » de Milan était à la barre et les jeux sont tous passés par ses bottes. Pour tout cela, l’Atlético a revendiqué les mains de Tomori dans la zone que le VAR a exclue après les avoir examinées. Ils sont un peu détachés du corps mais la danse avec le thème des mains est totale.

La pression de Milan s’est combinée avec un pasotismo rojiblanco inexplicable et Rebic a mis en garde après un malentendu entre Suárez et Carrasco. L’attaquant croate était main dans la main avec Oblak, mais le Slovène est le seul à ne jamais faillir. Il a sorti un pied qui sera sûrement l’arrêt de la journée. C’était de peu d’utilité car au corner suivant, un but.

C’était le reflet idéal de la façon dont le jeu se déroulait. Brahim a dansé sur un Koke qui, lorsqu’il a été surpassé, s’est immobilisé. Les Espagnols ont cédé pour un Leao qui a pu prendre un café avant de tirer à la porte. Un tir croisé bas et puissant a battu Oblak pour déclencher la folie à San Siro.

Mais la Ligue des champions vous offre toujours des opportunités et Kessié s’en est occupé. Un double jaune pour les enfants, d’abord pour une saisie puis pour un tacle intempestif et inutile sur Llorente, a laissé aux hommes de Pioli une demi-heure de moins dans le match. L’Atlético de Madrid a cessé de souffrir autant mais aucun n’a trouvé de faille entre les Italiens. Seul Suárez dans le dernier jeu de la première mi-temps a réussi à égaliser avec une volée qui a touché le but de Maignan.

Simeone a déplacé le banc, il n’avait pas d’autre choix, et Lodi et Rodrigo de Paul sont entrés sur le terrain après la pause. Il a déjà dû le faire avant la pause en raison de la blessure de Trippier pour laisser entrer Joao Félix. Le Portugais était la bonne nouvelle dont l’Atlético avait besoin. L’oxygène entre-temps étouffait. C’était la passe pour le tir de Luis Suárez qui a terminé une tête presque dans la petite zone.

Brahim a quitté le terrain de jeu et c’était aussi un répit. C’était l’homme le plus dangereux. Simeone a misé une demi-heure pour passer par l’entrée d’un Griezmann qui avait avant lui l’opportunité de riposter pour toutes les critiques. Lemar est également entré, revenant de sa blessure. Pioli a répondu avec une ligne de six derrière qui a tout empêché. Et que dire, Maignan était derrière pour régler le problème.

L’Atleti a réussi à bloquer dans les dernières minutes contre un Milan qui a résisté du mieux qu’il a pu et a tenté de sortir en contre-attaque pour condamner. Mais ça devait être Griezmann. Le héros devait être lui. C’était écrit. Antoine a ramassé un cuir mort à l’avant et a frappé une première volée qui a battu le but milanais. Il l’a à peine célébré. Il n’y avait pas de danse, il était temps de chercher la victoire.

Et j’arrive. Lemar a provoqué un penalty à la 93e minute que Luis Suárez a transformé après une éternelle révision du VAR. L’Uruguayen enlève enfin l’épine de ne pas marquer à l’extérieur en compétition européenne. Quel temps pour le faire. Triomphe revitalisant pour l’Atlético avant de visiter le Camp Nou.