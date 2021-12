Bilan et buts du Zenit-Chelsea de la 6e journée de Ligue des champions (3-3)

12/08/2021

Le à 23:16 CET

Arnau montserrat

Chelsea a joué avec le feu et a brûlé. Cela se produit généralement en Ligue des champions. Zenit, qui n’a rien joué, a semblé que sa vie se passait dans le jeu. Les ‘bleus’, qui avaient tout à affronter pour sceller le leadership, ont joué et seront deuxièmes du groupe. La Juventus peut remercier le but d’Ozdoev à la 95e minute qui a ruiné l’affichage de Werner. Ils seront dans le battage médiatique du deuxième groupe du tirage au sort des huitièmes de la Ligue des champions et pourraient être le rival du Real Madrid.

ZEN

CHE

Zénith

Kerjakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy (Krugovoy 66′), Douglas; Quartiers; Malcom (Erokhin 79′), Kuzyaev (Ozdoev 79′), Wendel (Mostovoy 51′), Claudinho; Azmoun (Dzyuba 79′).

Chelsea

Képa ; Azpilicueta, Christensen, Sarr; Hudson-Odoi (Pulisic 65′), James, Barkley (Ziyech 65′), Saúl (Marcos Alonso 75′); Mont Maçon, Werner ; Lukaku (Havertz 75′).

Buts

0-1 M.2 Werner, 1-1 M.38 Claudinho, 2-1 M.41 Azmoun ; 2-2 M.62 Lukaku ; 2-3 M.85 Werner ; 3-3 M.90 + 4 Ozdoev.

Arbitre

Serdar Gozubuyuk. (Pays Bas). TA : Lovren (60′) / Hudson-Odoi (37′)

Le début du match n’avait rien à voir avec ce qui a été vu après. Les « bleus » semblaient remettre la première place du groupe sur la bonne voie à la minute du match avec le but de Werner. Venu du coin, peigné au premier poteau et Timo, dans la même ligne l’a poussée.

Le set de Tuchel lâche prise. Une réaction de l’équipe russe n’était pas attendue, sans aucun enjeu pour eux. Mais la dernière étape avant la pause a été désastreuse pour les Londoniens. Claudinho a mis les tables et Azmoun a renversé le tableau d’affichage. Une bévue de Barkley dans la construction s’est accompagnée d’un L’incompréhension entre Christensen et Sarr et l’attaquant iranien a dribble brillamment à Kepa.

Chelsea s’est amélioré en seconde période et a commencé à marcher de manière plus continue dans la zone du Zenit. Werner devait à nouveau être l’auteur du jeu qui s’est terminé par le but égalisateur. L’Allemand a reçu à l’intérieur de la surface, il a vu Lukaku qui n’a eu qu’à la pousser et le Belge n’a pas pardonné. Il restait un peu plus de 20 minutes pour tenter de reprendre la tête du groupe.

Mais ce qui était sur le point d’arriver était le troisième de l’équipe russe. La main salvatrice de Kepa l’a évité. Azmoun a frappé une belle tête mais le gardien espagnol a encore mieux réagi. L’équipe de Tuchel a beaucoup souffert depuis l’arrivée du 2-2 mais ils avaient Werner à un niveau d’inspiration suprême.

Timo est venu à la rescousse et a marqué le troisième à cinq minutes de la fin. Un objectif qui valait bien le leadership du groupe. Cela n’a pas duré longtemps. Le Zenit n’a pas baissé les bras et a égalisé sur le dernier jeu du match. Ozdoev a donné l’avantage à la Juventus sur un plateau d’argent.