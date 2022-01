Bilan et buts lyonnais

09/01/2022 à 22:53 CET

Avec onze blessés dans son effectif, le plus important celui de Lionel Messi, Le Paris Saint Germain a survécu à Lyon (1-1) d’où il est reparti avec un point grâce au match nul obtenu par l’Allemand Thilo Kehrer à un quart d’heure de la fin.

LYO

PSG

Lyonnais

Lopes ; Da Silva, Boateng, Lukeba ; Dubois, Guimaraes (Gusto, 90′), Caqueret, Emerson ; Paquetá (Cherki, 70′), Aouar ; Dembélé.

PSG

Navas ; Dagba (Kehrer, 69′), Marquinhos, Kimpembe, Mendès ; Ander Herrera (Michut, 69′), Paredes (Simons, 69′), Verratti ; Wijnaldum (Dina, 83′), Icardi, Mbappé.

Buts

1-0 M. 7 Paquetá. 1-1 M. 76 Kehrer.

Arbitre

François Letexier. TA : Emerson (84′), Boateng (90′) / Verratti (43′), Dagba (59′).

Incidents

Jour 20. Parc OL. 5 000 téléspectateurs.

L’équipe de Mauricio Pochettino, qui affrontera le Real Madrid en Ligue des champions en février, subi pour éviter la défaite contre un rival en de petites heures qui n’a plus gagné depuis sa victoire à Montpellier en novembre dernier.

Le leader de Ligue 1 a révélé ses lacunes défensives. Ça n’a pas suffi avec Kylian Mbappé qu’il a assumé la position de leader et qu’il s’est retrouvé avec le bâton à deux reprises.

Lyon a su jouer son adversaire, déséquilibré dans le jeu et qui a conduit à de grands espaces. L’équipe de Peter Bosz en a profité, qui après sept minutes a profité d’une superbe passe, depuis le centre du terrain, du Brésilien Bruno Guimaraes que son compatriote a récupéré. Lucas Paquetá qui a exposé les défenseurs centraux visiteurs et a décoché un tir croisé qui a dépassé Keylor Navas.

Le choc est devenu un monologue du Paris Saint Germain, renversé sur le but d’Anthony Lopes. Il a réussi à tirer Mbappe juste avant l’entracte mais son tir a touché le poteau.

Pochettino n’a bougé le banc qu’à la 70e minute avec l’entrée de l’Allemand Thilo Kehrer par Colin Dagba et Xavi Simons à la place de Leandro Paredes. Cinq plus tard ont trouvé le lien dans une part de fortune. Un centre de la gauche de Mendes atteint l’autre côté de la zone. Il y a eu Kehrer qui a tiré, le ballon a touché un défenseur et a atteint le filet après avoir battu Lopes.

Mbappe a retrouvé le bâton. Il a exécuté un coup franc latéral qui a percuté le poteau. Il a réussi à mettre le leader en avant. A huit de la fin, le sélectionneur argentin a décidé d’admettre Eric Dina et supprimé Wijnaldum. Mais il n’y avait pas de temps pour terminer le retour.