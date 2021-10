Bilan et buts lyonnais

30/10/2021 à 23:23 CEST

Avec le PSG déjà échappé en tant que leader, de nombreuses équipes se battront pour la deuxième place. Et Lyon a rejoint ce parti. Ils ont battu Lens dans un match où les hommes de Bosz ont été efficaces et ont réussi à résister en seconde période.

Le début de match entre deux des équipes qui jouent le meilleur football de France n’a pas déçu. Lens a mieux commencé, qui a eu deux occasions consécutives grâce à Sotoca et Said. Et bien que Lyon n’ait pas généré grand-chose, il suffisait de peu pour partir avec un avantage confortable à la mi-temps. Après 20 minutes, Guimaraes a provoqué un penalty qu’Ekambi a transformé. Et peu avant la pause, Aouar a mis la tête pour envoyer un rebond de Leca au fond des filets après une frappe de l’attaquant camerounais. Entre ces deux actions, le VAR a annulé un but de Clauss qui aurait été un match nul 1-1.

Lens a continué à chercher le but avec insistance après la pause, et Lopes, avec une intervention stratosphérique, Il a évité le but de Kakuta. Si ce Kalimuendo a percé, culminant avec un tir mordu, un beau jeu avec Kakuta lui-même. Ceux de Haise en voulaient plus et ont attaqué tout au long de la seconde mi-temps. Mais le maelström offensif de l’équipe visiteuse était insuffisant, la lumière ne bougeant plus. Les points sont restés à Lyon.