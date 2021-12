Bilan et buts pour Andratx-Séville au deuxième tour de la Copa del Rey (1-1)

15/12/2021 à 22:36 CET

.

Séville avait besoin des tirs au but pour éliminer Andratx, de la deuxième RFEF ce mercredi et se qualifier pour le prochain tour de la Copa del Rey après que les quatre-vingt-dix minutes réglementaires se soient terminées par un match nul 1-1. Rafa Mir a marqué pour les joueurs de Séville et Miquel Llabrés à égalité pour l’équipe des Baléares. Aux tirs au but, l’équipe de Lopetegui s’impose 6-5

ET

SEV

Andratx

Sabbater ; Damià, De Dios (Kane gagne 107′), Pomar, Carlos (Gaspar 97′) ; Bueno (Lorente 97′), Vidal; Llabrés, Bonet, Amorim (Carrasco 90′) ; Palmer (Kalnins 46′).

Séville

Dmitrovic ; Juanlu (Montiel 90′), Rekik, Gudelj, Augustinsson ; Rakitic (Delaney 74′), Joan Jordán (Luismi 74′), Óliver Torres (Óscar Rodríguez 81′); Idrissi (Papu Gómez 74′), Rafa Mir, Munir (Romero 102′).

Buts

0-1 M.57 Rafa Mir ; 1-1 M.65 Llabrés

Arbitre

TA : Pomar (120′) / Gudel (116′), Luismi (119′).

L’équipe majorquine s’est appliquée à tirer le meilleur parti de son seul avantage face à un rival bien supérieur : le gazon synthétique. Les footballeurs locaux y évoluent avec aisance, comme en témoigne l’élimination du Real Oviedo au premier tour.

Avant le premier quart d’heure, les locaux avaient déjà forcé trois virages ; dans l’un d’eux, Bonet allait surprendre Dmitrovic. L’équipe de Lopetegui a eu du mal à se repérer sur une petite surface inconnue. TTout ce qu’il a tenté au début a échoué face à un adversaire prêt à vendre cher l’égalité.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

L’entraîneur de Gipuzkoan est sorti avec un onze très puissant à l’exception du jeune défenseur Juanlu. Avec Rakitic comme capitaine, la liste des joueurs s’est démarquée par l’expérience et la qualité de chacun d’entre eux : Dmitrovic, Rafa Mir, Oliver Torres, Munir, Jordan, Gudelj, Rekic, Agustinsson.

Mais les galons du rival n’ont pas intimidé un Andratx qui, il y a quatre ans, appartenait à la quatrième catégorie du football espagnol. L’équipe d’andritxol, composée de jeunes de la commune qui effectuent divers travaux le matin et s’entraînent l’après-midi, a résisté tant qu’elle a pu devant un Séville contraint de couper, et le plus tôt sera le mieux, l’élan local.

Les 45 premières minutes se sont terminées par une occasion claire pour Andratx : Pomar a tiré de la tête un ballon qui a presque surpris Dmitrovic. Séville a essayé mais s’est reposé sans trop inquiéter le gardien Viçens Sabater.

Dans le domaine de sa Plana, il y avait 2 000 spectateurs, mais il semblait y avoir beaucoup plus d’encouragements pour leur équipe à la reprise. Chaque action de l’équipe des Baléares a été acclamée par un public qui a commencé à croire au miracle au fil des minutes.

Le but de Rafa Mir a refroidi l’euphorie locale, mais pendant quelques minutes. Llabrés égalisait très tôt, surprenant Dmitrovic avec un but spectaculaire sur coup franc direct. Avec des prolongations à l’horizon, Lopetegui s’est tourné vers Delaney, Papu Gómez et Delaney dans la dernière ligne droite.

Dans la dernière minute du match et alors que l’égalité semblait inébranlable, Munir a pu condamner, mais son tir dans le but vide s’est écrasé sur la barre transversale. C’était l’épilogue d’environ 90 minutes au cours duquel Andratx, avec effort et sacrifice, a eu la récompense de prolonger le jeu d’une demi-heure supplémentaire. Et attendez le miracle aux tirs au but.

En prolongation, la condition physique des joueurs a été déterminante. Les sevillistas sont arrivés mieux, qui ont réclamé une faute maximale pour une chute du nouvellement admis Iván Romero, bien que l’arbitre ne l’ait pas vu de cette façon. L’équipe des Baléares a épuisé les changements et a défendu avec tout 1-1 jusqu’à ce qu’elle atteigne les tirs au but décisifs.

Rafa Mir, Gudelj, Iván, Luismi, Papu et Delaney ont marqué pour Séville ; et Oscar s’est trompé ; par part d’Andratx ils ont noté Bonet, Vidal, Fernando, Damián; Lorente et Gaspar se sont trompés.