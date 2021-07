Bilan F1 2021 : plus que jamais, il y en a pour tous les goûts

Avec ses nouveaux modes de jeu et sa nature plus personnalisable, F1 2021 – la dernière édition de la série de jeux vidéo F1 – a quelque chose pour tout le monde.

Il est juste de dire que, lors de l’achat d’un jeu de Formule 1, différentes personnes en veulent des choses différentes.

Certains jouent avec un siège de course, des pédales et un volant et recherchent plus une simulation réaliste du sport qu’un jeu vidéo.

Beaucoup d’autres quant à eux sont parfaitement satisfaits de ce dernier et recherchent une expérience plus décontractée dans l’ensemble.

Pour la première fois peut-être, Codemasters, en collaboration avec EA Sports, a créé cette année un jeu qui s’adresse à la fois à ce qui précède et à tout le monde entre les deux.

L’une des principales raisons à cela est le tout nouveau mode de jeu basé sur une histoire, Braking Point.

Le mode vous met dans la peau du jeune pilote Aiden Jackson et vous emmène de la Formule 2 au sommet de la Formule 1. Au cours de ce voyage, vous êtes confronté à un certain nombre de défis et de scénarios à la fois sur et hors piste.

En mettant l’accent sur les drames de type télé-réalité grâce aux nombreuses scènes coupées, cela ressemble à une réponse à la montée en puissance de Netlfix’s Drive to Survive et quelque chose pour les nouveaux fans qui ont apporté au sport en particulier.

Il remplit parfaitement cette fonction. C’est passionnant, rapide et offre un aperçu du monde de la Formule 1, tout en étant également accessible aux fans de F1 plus récents et plus occasionnels étant donné qu’il n’y a pas d’accent sur des choses telles que la R&D et la gestion des composants.

Cela étant dit, cela intéressera moins les fans vétérans du sport et du jeu. Même dans la difficulté la plus élevée, ce n’est pas particulièrement difficile et avec la course qui prend un peu de recul par rapport aux cinématiques, la nouveauté s’estompera rapidement pour certains.

Même ainsi, c’est sans aucun doute un ajout digne de la franchise, offrant une expérience nouvelle et unique, et a beaucoup de potentiel pour l’avenir.

En termes de modes hors ligne, cependant, les joueurs de longue date de la franchise passeront toujours la plupart de leur temps à jouer en mode carrière et à Mon équipe.

Les deux étaient, dans l’ensemble, très agréables en F1 2020, donc le fait que ce soit en grande partie la même chose avec quelques changements assez mineurs n’est en aucun cas une mauvaise chose.

En termes de mode carrière, le plus gros sujet de discussion est le fait que vous avez maintenant la possibilité de faire une sauvegarde en ligne à deux joueurs qui, en tant que personne qui a souvent joué au jeu avec des amis au fil des ans, est fantastique, et personnellement mon préféré nouvelle fonctionnalité.

En ce qui concerne le mode solo, il y a très peu de changements dans l’ensemble, avec un peu de rationalisation ici et là, et on peut en dire autant de My Team.

Il y a une grande chose que Codemasters a faite avec les deux, c’est de les rendre beaucoup plus personnalisables, et c’est un coup de maître.

Personnellement, j’aime les courses sur piste et jouer un rôle dans le développement de la voiture, mais devoir gérer les installations de l’équipe et les composants de la voiture peut devenir un peu fastidieux au bout d’un moment. Par conséquent, la possibilité de choisir précisément à quel point vous voulez être pratique rend les choses beaucoup plus agréables.

C’est également le cas avec l’ajout d’icônes dans My Team. Courir aux côtés d’Ayrton Senna sera sans aucun doute extrêmement attrayant pour beaucoup, mais pour ceux qui souhaitent vivre une expérience plus réaliste, vous pouvez choisir de ne pas les inclure.

Pour ce type de joueurs, leur plaisir sera également amélioré par la nouvelle fonctionnalité qui vous permet de plonger dans la vraie saison au moment de votre choix. Le seul inconvénient est que vous devez jouer en tant que pilote créé prenant la place d’un vrai, mais vous pouvez toujours donner au vôtre le nom de celui que vous remplacez.

Il est presque temps de commencer votre histoire F1®. Prenez votre casque, mettez vos gants de conduite et célébrez avec la bande-annonce de lancement du #F12021game : https://t.co/46LQ71qReq pic.twitter.com/uCmXBNQawU – Jeu de Formule 1® (@Formula1game) 9 juillet 2021

En termes de gameplay, sans surprise, les choses ne sont pas si différentes de l’épisode précédent étant donné que les voitures sont en grande partie les mêmes, mais il y a quelques légères améliorations.

Le modèle de conduite a été subtilement mais efficacement modifié grâce aux commentaires des équipes et des pilotes, avec un peu plus de difficulté à garder le contrôle de votre voiture maintenant, ce qui prend un certain temps pour s’y habituer mais cela en vaut la peine à long terme pour une sensation plus réaliste .

Une autre chose qui rend les courses virtuelles plus réelles est l’amélioration dans le domaine des voitures de sécurité. Dans les jeux précédents, leurs déploiements semblaient souvent quelque peu aléatoires et déraisonnables, ce qui n’est plus le cas, et on peut en dire autant des voitures de sécurité virtuelles et des drapeaux jaunes.

Enfin, comme chaque année, les graphismes se sont encore améliorés, et cela vient de quelqu’un qui joue sur une PS4. Sur les consoles de nouvelle génération, le jeu sera encore meilleur.

Dans l’ensemble, F1 2021 est sans aucun doute un bon pas en avant pour la franchise.

Les nouveaux modes ajoutent tous quelque chose au jeu, tandis qu’avec les options de personnalisation accrues, ceux existants ont également été améliorés.

Contrairement au passé, lorsque vous décidez d’acheter le jeu, vous n’avez pas à vous demander s’il conviendra exactement à ce que vous recherchez.

Compte tenu de la variété des choses proposées, tant que vous aimez la Formule 1, vous vous amuserez beaucoup.

Note : 9/10

Finley Crebolder

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !