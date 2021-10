Bilan Flipkart Big Billion Days : croissance de 55 % des nouveaux vendeurs ; Le bras de gros voit un bond de 1,3 fois dans les kiranas

La croissance de la base de nouveaux vendeurs pour Flipkart lors de la vente est venue de l’arrière-pays indien.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Dimanche, Flipkart, propriété de Walmart, dans une mise à jour sur ses performances de vente Big Billion Days jusqu’à présent, a déclaré que son nombre de nouveaux vendeurs avait augmenté de plus de 55% au cours de l’événement par rapport à la vente de l’année dernière. De plus, « avec 1,3 fois le nombre de vendeurs en transaction cette année, composés de MPME, d’artisans, de tisserands et d’artisans, plus de 10 % d’entre eux ont vu leurs ventes augmenter de 3 fois cette année ». Flipkart avait programmé sa vente du 3 au 10 octobre 2021. Amazon avait annoncé sa vente d’un mois pour le Great Indian Festival à partir du 3 octobre.

La société a déclaré que «les meilleurs artisans et partenaires tisserands» de son programme Flipkart Samarth ont enregistré une croissance de 6X cette année par rapport à la vente de l’année dernière. Le programme Samarth lancé en 2019 vise à intégrer les artisans, les tisserands et les micro-entreprises dans le giron du e-commerce.

Pour sa branche B2B Flipkart Wholesale, qui dessert plus de 1,5 million de kiranas, la société a vu le nombre de kiranas et de détaillants intégrer la plate-forme en ce Big Billion Days. « Indiquant un changement de tendance vers le commerce numérique pour le B2B, plus de 45% de la clientèle de Flipkart Wholesale a effectué des transactions en ligne et 35% d’entre eux ont opté pour le libre-service », a déclaré la société dans un communiqué. Flipkart a déclaré qu’il visait à effectuer plus de 30 millions de livraisons via les partenaires de livraison de Kirana cette saison des fêtes.

« Nos efforts pour élever l’ensemble de l’écosystème ont également inauguré des opportunités de croissance considérables pour les MPME, les vendeurs et nos lakhs de partenaires kirana, qui ont énormément bénéficié de nos diverses offres financières, de meilleurs revenus et d’une portée élargie à travers le pays », a déclaré Nandita Sinha, vice-présidente. Président – ​​Client et croissance, Flipkart.

La croissance de la base de nouveaux vendeurs au cours de la vente est venue de l’arrière-pays indien, car 57 % ont déclaré que ces vendeurs étaient originaires de niveaux II, III et de villes et villages plus petits tels que Jaipur, Surat, Howrah, Tirupur et Panipat, parmi autres. Flipkart a déclaré que les achats les plus populaires concernaient le style de vie, l’électronique, les livres et les marchandises générales, la maison et les mobiles.

D’autre part, le portail de commerce électronique de valeur Snapdeal a également annoncé dimanche que son volume global de ventes lors de sa première vente «Toofani» de la saison des fêtes avait augmenté de 98% par rapport à l’année dernière. Près de 60% de ses commandes totales provenaient de villes de niveau III, tandis que près de 26% des commandes appartenaient à des villes de niveau I et de niveau II.

