Bilbao accueillera la Coupe Iberdrola de boxe olympique féminine

Communiqué de presse

La Maison des Sports de Miribilla a accueilli ce vendredi la présentation de la Coupe Iberdrola de boxe olympique féminine, qui vivra sa quatrième édition le 30 octobre et le fera de manière importante, en atterrissant à l’annexe Frontón Bizkaia à Bilbao. La compétition, née en 2018, vise à affronter les meilleurs athlètes du pays, tout en faisant la promotion de la boxe féminine florissante.

Cette présentation a été suivie par Juan Luis Aguirrezabal, directeur de la marque Iberdrola, sponsoring et publicité, Carlos Sergio Atxotegi, de la zone sportive du Conseil provincial de Biscaye, Itziar Onaindi, ancien champion olympique de boxe d’État, président de la Fédération biscayenne de Boxeo, Juan Luis González et Bartolomé Torralba, membre de la Fédération Basque de Boxe et DD.AA. et le Conseil d’administration de la Fédération espagnole de boxe.

Toutes les personnes présentes ont souligné l’importance de donner de la visibilité au sport féminin et notamment à la boxe, discipline qui a pu être associée à certains archétypes. Pour cette raison, la Coupe Iberdrola est une magnifique occasion de souligner l’heureuse intégration des femmes dans les différents domaines de la société.

Depuis la deuxième édition, ce tournoi se joue en un seul combat, qui mesure un membre de l’équipe nationale en différents poids avec l’une des boxeuses les plus remarquables du pays, selon les mérites acquis dans l’année. Ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats dans le principal événement sportif de ces douze mois ont la préférence : les championnats espagnols de boxe amateur.

Salamanque, Guardamar del Segura, Palencia et maintenant Bilbao sont les villes qui ont accueilli cette compétition originale, devenue désormais un petit classique du calendrier national. La Coupe Olympique de Boxe Féminine Iberdrola s’inscrit dans le cadre des activités de soutien au sport féminin menées par Iberdrola, qui cherche à atteindre l’égalité par le sport.

Les matchs programmés, d’une durée de 3 tours de 3 minutes chacun et correspondant à la catégorie Elite, sont :

Catégorie -48 kg

Marta López del Arbol (Équipe nationale) contre Mari Luz Peral Hernández (Cantabrie)

-51 kg catégorie

Laura Fuertes Fernández (Équipe nationale) contre Tatiana Pérez Fernández (Madrid)

-54 kg catégorie

María del Carmen Madueño Conde (Équipe nationale) contre Paula Ruiz Cañada (Madrid)

-57 kg catégorie

Jenifer Fernández Romero (Équipe nationale) contre Marián Herrería Ortiz (Cantabrie)

-Catégorie 60kg

Laura Reoyo Bolaños (Équipe nationale) contre Sara Eusebio (Îles Canaries)

Catégorie -64 kg

Melissa González Tudge (Équipe nationale) contre Patricia Rodríguez Venegas (Andalousie)

En plus des combats, qui commenceront à 19h00 et seront diffusés par l’OTT de LigaSportsTV, il y aura des activités parallèles telles qu’une journée de technique de boxe d’âge scolaire, où les techniciens locaux Txerra Dehesa, Jon Arranz et les membres de l’équipe participer. équipe nationale féminine, et une conférence sur l’histoire de la boxe féminine et la nutrition spécifique dans la boxe féminine, avec la participation du président de la Fédération espagnole de boxe, Felipe Martínez, boxeuse professionnelle Miriam Gutiérrez et Myriam Royo, nutritionniste de l’équipe nationale .

En plus du soutien essentiel d’Ibedrola, cette compétition est possible grâce à la collaboration entre la Fédération espagnole de boxe, la Fédération basque de boxe et DD.AA. et la Fédération biscayenne de boxe.