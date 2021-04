Bilbao, en attendant la décision de l’UEFA

09/04/2021 à 18:39 CEST

La participation de Bilbao en tant que lieu du prochain Championnat d’Europe qui se tiendra cet été est toujours d’actualité. Après les informations de la RFEF mercredi dernier, dans lesquelles elle remettait en cause la capacité de la capitale biscayenne, c’est désormais l’UEFA qui entre en jeu.

Bilbao, ainsi que Munich, Rome et Dublin n’ont pas été ratifiés par l’organe européen et ont jusqu’au 19 avril pour fournir des informations complémentaires sur leurs projets. “A cette date, les décisions finales seront prises sur la tenue des matches dans ces quatre sites” et de plus amples informations seront communiquées à ceux qui y auront acheté des billets, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Mercredi dernier, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a indiqué qu’elle voyait l’aide publique au stade irréalisable. San Mamés de Bilbao lors de l’Eurocopa en raison des conditions sanitaires établies par le gouvernement basque, nie les avoir acceptées et les considère “impossibles à remplir”.

“Il est faux que la RFEF ait participé ou accepté avec le gouvernement basque ces conditions sanitaires impossibles à remplir. Hier, l’ensemble des exigences que le gouvernement basque impose pour la présence du public dans l’Eurocopa ont été reçus et du premier moment Il lui a fait voir l’impossibilité d’acceptation par la RFEF », est précisé dans un communiqué de l’organe fédératif.

Quelques informations qui représentent un “ handicap ” pour Bilbao, puisque l’UEFA a déclaré qu’en cas de doute et dans ce contexte de pandémie, les arguments des pays organisateurs prévaudront. Une autre option est que les tours de qualification se déroulent sans public, bien que l’UEFA ait également annoncé que les sites où la participation des supporters est possible pourraient prévaloir.

Malgré l’avis de la RFEF, la mairie de Bilbao, selon ‘Radio Euskadi’, a insisté sur le fait qu’elle pourrait garantir les 25% de public requis par l’organisme européen et espère que le processus de vaccination améliorera la situation épidémiologique pour le mois de juin. quand l’euro doit avoir lieu. Par conséquent, nous devons maintenant espérer que les arguments de Bilbao sont capables de convaincre l’UEFA.