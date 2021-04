Bilbao est en danger en tant que lieu du Championnat d’Europe

07/04/2021 à 21:39 CEST

La ville de Bilbao Il est en danger en tant que lieu de l’Eurocup 2021 en raison des conditions compliquées pour qu’il y ait un public dans les gradins du stade. Club athlétique en raison des conditions sanitaires établies par le Gouvernement basque.

Le RFEF, dans une déclaration en quatre points qu’il a rendu public ce mercredi, assure qu’il n’a pas participé avec le gouvernement basque aux conditions sanitaires car « elles sont impossibles à respecter ».

Il a ajouté que « hier – mardi – l’ensemble des conditions que le gouvernement basque impose pour la présence du public dans l’Eurocup a été reçu et dès le premier moment On leur a fait voir l’impossibilité d’acceptation par la RFEF« .

Dans le deuxième point, il précise que «l’exigence de faire vacciner 60% de la population au Pays basque et dans le reste de l’Espagne avant le 14 juin, soit un chiffre qui ne dépasse pas 2% des lits des UCIS occupés par COVID pour la date des matchs, ce sont des objectifs impossibles à atteindre et prendront fin, par conséquent, en l’absence de public « .

La RFEF ajoute qu ‘«il y a sept conditions imposées par le gouvernement basque et elles sont également cumulatives et sont, de toute évidence, impossibles à respecter. Par conséquent, la décision que l’UEFA prendra une fois ce document analysé ne sera pas de la responsabilité de la RFEF., puisque nous en avons averti et ainsi nous l’avons déclaré « .

Enfin, la Fédération déclare que << sur la base du principe d'égalité et pour la défense du siège de Bilbao, soutiendra cette initiative du gouvernement basque, si ces mêmes conditions étaient également acceptées dans l’une des autres villes hôtes de l’Eurocup, un problème que nous voyons aujourd’hui improbable. «