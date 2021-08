Bild réfute le rapport de Leroy Sane et dit que l’ailier du Bayern Munich sera appelé en Allemagne

Mercredi, Sportbuzzer a déposé un rapport indiquant que le statut de la star du Bayern Munich Leroy Sane était mis en doute pour l’équipe nationale allemande.

Bild, cependant, a contesté les détails du rapport, en particulier le fait que Sane pourrait ne pas être appelé au camp d’entraînement allemand et aussi que Julian Nagelsmann a donné une critique négative à Sane à Hansi Flick. A ce stade, nous savons ce qui suit :

Flick a envoyé les membres du personnel Hermann Gerland et Danny Röhl regarder le Bayern s’entraîner mardi avant le match DFB-Pokal de l’équipe contre le Bremer SV. Flick n’a pas soutenu le transfert de Sane de Manchester City au Bayern Munich. Ce fait, cependant, ne signifie pas que Flick n’aime pas le joueur, juste qu’il “aimait” mieux les autres joueurs pour l’équipe qu’il voulait construire à ce stade. Flick est assez intelligent pour faire le tour du bassin de joueurs éligibles pour l’Allemagne et sait que Sane est toujours parmi les meilleurs que le pays a à offrir.

On peut supposer que Flick et Nagelsmann ont eu une conversation sur Sane et aussi que la conversation contenait assurément un échange d’informations qui détaillait à la fois le bien et le mal que Sane a montré jusqu’à présent cette saison – comme on pouvait s’y attendre entre l’entraîneur du Bayern Munich et le directeur de Die Mannschaft.

Sane sort d’une saison 2020/2021 terne et a également eu du mal jusqu’à présent cette saison, mais a toujours le type de talent qui ferait de lui une sélection pour l’Allemagne – du moins à ce stade.