Biles assure brillamment sa présence à Tokyo 2020 avec Sunisa Lee

28/06/2021 à 08:10 CEST

Tout était normal pour la gymnaste américaine Simone biles, qui à 24 ans, assure une deuxième présence olympique après avoir obtenu le billet pour être à Tokyo 2020.

Il l’avait pratiquement déjà remporté depuis vendredi dernier lors de la première journée du championnat qualificatif sélectif des États-Unis pour Tokyo 2020, mais il fallait que le calendrier soit rempli avec la seconde et dans le même Biles n’a donné l’option d’aucune sorte de surprendre.

Au contraire, la championne du monde et olympique de gymnastique en titre a assuré sa place à Tokyo en remportant facilement les épreuves qui se sont déroulées ce dimanche soir.

Biles l’a fait avec un total de 118 098 points qui lui ont donné l’un des deux billets automatiques pour Tokyo 2020, où elle concourra le mois prochain et tentera de devenir la première gymnaste depuis plus de 50 ans à remporter des médailles d’or olympiques consécutives.

Sunisa Lee a également réalisé la deuxième passe automatique avec un record de 115 832 points., tout en affichant les scores les plus élevés à la poutre et aux barres asymétriques et en obtenant un score global plus élevé que Biles la nuit.

Jordanie Chilis, qui n’a pas abandonné 24 routines en 2021, ce que même Biles ne peut pas dire, se rend également à Tokyo deux ans après qu’il semblait que sa carrière d’élite pourrait être en danger.

Grace McCallum complète l’équipe de quatre femmes après avoir terminé quatrième lors des tests.

MyKayla Skinner, suppléant en 2016, y assistera en tant que spécialiste. Le joueur de 24 ans sera une menace pour la médaille au saut de cheval.

Kayla DiCello, Kara Eaker, Leanne Wong et Emma Malabuyo Ils agiront en tant que suppléants.

Les coéquipiers de Biles auront une place au premier rang de ce qui promet d’être l’un des plus grands spectacles des Jeux.

Biles arrivera à Tokyo comme le visage de son sport, de la délégation américaine et peut-être du mouvement olympique. Il est devenu plus qu’une simple star de la gymnastique depuis son couronnement à Rio en 2016.

Son excellence constante, sa dernière deuxième place dans une réunion est arrivée il y a plus de neuf ans, combinée à son charisme et ses routines de possibilités de poussée ont conduit en compagnie de Michael Phelps et Usain Bolt, des athlètes dont la domination sur la scène mondiale les a rendus dans les icônes olympiques.

Malgré le report des Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus, Biles est plus en forme que jamais et il l’a montré en étant spectaculaire vendredi.

Pas tellement, du moins selon ses normes remarquables, face à une assistance de plus de 20 000 personnes à l’intérieur du Dôme de l’America’s Center, à St. Louis, qui l’acclamait à chaque fois qu’elle montait sur le podium.

Bien qu’elle ait eu quelques défauts, qu’elle a elle-même reconnus immédiatement avec colère et même des larmes, rien n’a changé pour ses partisans qui l’ont congédiée avec une grande ovation.

Il a trois semaines pour rager et parfaire son engagement à écrire l’histoire et aussi pour comprendre qu’il revient aux Jeux olympiques.

“Et je vais bien, c’est juste que je ne peux pas croire que le moment est venu. Cinq ans se sont écoulés. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m’est arrivé”, a déclaré la star américaine de la gymnastique.

Biles a obtenu le score le plus élevé de la soirée à la poutre avec 15 133 et au saut avec 15 466..

“Je sens que je vais me souvenir d’être dans les limites au sol, d’avoir tout mon crédit sur la poutre et d’être ici avec trois de mes coéquipières”, a déclaré Biles à la fin de sa participation. “Cela a été une merveille.”

Biles a remporté cinq médailles à Rio de Janeiro 2016. Elle pourrait faire la même chose à Tokyo. Et Lee a également la possibilité de rentrer chez lui avec une poignée de médailles.

La jeune de 18 ans originaire du Minnesota est une merveille aux barres asymétriques, l’une des rares gymnastes de la planète à pouvoir battre Biles elle-même lors du test.

Sa série de connexions complexes, toutes faites avec une fluidité et une grâce qui le font paraître sans effort, sont parmi les plus difficiles du sport.

Lee a fait face à une blessure au tendon d’Achille qui a entraîné un démarrage lent de la saison de compétition 2021.

Ces jours sont révolus, Lee, qui sera le premier Hmong américain aux Jeux olympiques, a terminé solide deuxième derrière Biles aux championnats nationaux plus tôt ce mois-ci et semble devenir de plus en plus fort chaque semaine qui passe.

Jade Carey Arizona a également une place olympique fermée après avoir remporté un prix nominatif basé sur ses performances en Coupe du monde. Carey concourra en tant qu’individu, ce qui signifie qu’il ne fera pas partie de la compétition par équipe.

Les Américains seront largement favorisés pour remporter leur troisième titre olympique consécutif et leur bassin de talents est si important que le comité de sélection ne nommera le score que si les États-Unis sont proches de leur match A.