Bill Anderson honoré à l’occasion de son 60e anniversaire en tant que membre du Grand Ole Opry

Le vétéran du country bien-aimé Bill Anderson a été honoré par le Grand Ole Opry samedi (17) pour marquer son 60e anniversaire en tant que membre de la célèbre institution. Parmi les autres stars participant aux festivités figuraient Sara Evans et les membres d’Opry Vince Gill et Mark Wills.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a publié une proclamation officielle pour nommer le 17 juillet Journée Bill Anderson, tandis que le maire de Nashville, John Cooper, a fait la même annonce pour la ville. La célébration a eu lieu deux jours seulement après le 60e anniversaire exact du jour où Anderson, maintenant âgé de 83 ans, est devenu membre du Grand Ole Opry le 15 juillet 1961, date à laquelle il avait déjà fait des avancées significatives dans sa carrière épique.

L’artiste né à Columbia, en Caroline du Sud, qui était journaliste sportif et DJ avant de devenir lui-même artiste et de signer chez Decca, a fait ses débuts dans les charts country dans les derniers jours de 1958 avec “C’est ce que c’est que d’être seul”. À ce moment-là, Anderson venait de se produire à l’Opry pour la première fois et était déjà un auteur-compositeur en tête des charts, Ray Price portant son “City Lights” au n ° 1 pendant 13 semaines. Lorsqu’il a été invité à rejoindre l’Opry, il en est devenu le plus jeune membre à l’époque.

“Tout d’abord, il est vraiment difficile d’imaginer que je suis au Grand Ole Opry depuis 60 ans”, a-t-il déclaré. « Il semble qu’hier, ils m’ont demandé si je voulais faire partie de cette grande famille, et bien sûr, j’avais hâte de leur dire oui et de faire partie de cette merveilleuse famille… Je dis tout le temps aux gens que le Grand Ole Opry est comme le Yankee Stadium pour un joueur de baseball, ou Broadway pour un acteur, ou Hollywood pour quelqu’un dans un film. C’est le plus haut échelon de l’échelle. C’est aussi haut que possible dans la musique country et je suis juste reconnaissant d’être ici depuis 60 ans.

Le premier numéro 1 d’Anderson en son propre nom était “Mama Sang A Song” en 1962, le premier des sept best-sellers qui incluaient également “Still”, I Get The Fever et “World Of Make Believe”. Il a décroché 80 entrées dans les charts de pays au total jusqu’en 1991.

Il a également brillé en tant que co-auteur de n°1 comme « Saginaw, Michigan » de Lefty Frizzell (1964), « I May Never Get to Heaven » de Conway Twitty (1979) et Détroit de George‘s “Give It Away” (2006). Il a également co-écrit “A Lot of Things Different” de Kenny Chesney et Brad Paisley et Alison Krauss« Whiskey Lullaby », qui, comme le tube Strait, a remporté le prix CMA de la chanson de l’année.