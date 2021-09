Bill Belichick a coupé Cam Newton quelques heures seulement après l’avoir félicité

in

Bill Belichick est un sauvage absolu. Quand il sera prêt à se séparer d’un joueur, il le fera. En un clin d’œil. Aucune question posée.

Nous l’avons vu tant de fois auparavant avec des joueurs légendaires absolus dans le passé. Mais personne n’a peut-être vu le côté sauvage de Belichick pire que Cam Newton lorsqu’il était temps de réduire les effectifs fin août.

Quelques heures seulement avant de prendre les décisions finales sur la liste, Belichick a été interrogé sur ses réflexions sur Cam Newton et sur sa position avec la liste.

Il a déclaré que Newton allait certainement “dans la bonne direction”.

Bill Belichick à propos de Cam Newton : “Il a certainement commencé à un point beaucoup plus élevé que l’année dernière. Il va certainement dans la bonne direction.” – Henry McKenna (@McKennAnalysis) 31 août 2021

Littéralement, quelques heures plus tard, Cam Newton aurait été coupé. Il était hors de l’équipe. Il n’était plus membre des New England Patriots.

Les #Patriots ont libéré Cam Newton, a déclaré une source. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 31 août 2021

Tu ne peux pas inventer ça, mec. C’est juste sauvage. C’est un geste sauvage prévisible de l’entraîneur le plus sauvage de la NFL.

C’est dans le sens où il a mis Drew Bledsoe sur le banc pour Tom Brady toutes ces années. Bien sûr, cela s’est avéré être la bonne décision. Mais quand même, il semblait assez froid à ce moment-là.

Peut-être que cela s’avère être le meilleur coup aussi. Nous ne savons pas. De toute façon, c’est assez sauvage.

Mais c’est aussi Bill Belichick. Et c’est ce qu’il fait.

Le monde de la NFL réagit au fait que les Patriots coupent Cam Newton

