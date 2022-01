Bill Belichick comme on ne l’a jamais vu

L’action de la NFL dimanche était folle, à la fois à cause des résultats et aussi à cause de ce qui est arrivé à Antonio Brown lors du match des Bucs contre les Jets.

Nous avons vu les Bengals se rallier à domicile et remporter l’AFC Nord avec une énorme victoire sur les Chiefs qui a propulsé les Titans à la première place de l’AFC avec une semaine à jouer en saison régulière.

Nous avons vu le rallye des Rams tard à Baltimore et avons battu les Ravens 20-19 grâce à quelques prises vraiment accrocheuses, dont un TD gagnant, par Odell Beckham Jr.

Et nous avons vu Antonio Brown quitter le terrain torse nu au troisième quart et ne jamais revenir. C’était un moment bizarre qui lui a coûté son travail et beaucoup d’argent.

Amusons-nous et distribuons des récompenses.

La chose la plus étrange à voir sur la touche des Patriots : Bill Belichick gloussant.



Je ne sais pas ce qui s’est passé ici, mais Mac Jones et Kendrick Bourne ont non seulement fait sourire Bill Belichick, mais aussi ce qui ressemblait à un rire à la fin de la victoire 50-10 des Patriots contre les Jaguars.

Meilleur travail pour impliquer la foule : cette arbitre dans le Tennesse



C’était hilarant.

La réaction la plus polie après avoir été appelé pour avoir brutalisé le passeur : Jihad Ward.



MDR.

Le meilleur pour lancer des touchés à l’autre équipe : Matt Stafford.



Stafford devrait probablement arrêter de faire ça.

Le pire travail de ne pas prendre feu : le manteau de ce type sur la touche des Chiefs.



Heureusement, ce mec allait bien.

Le pire travail d’être une infraction professionnelle : les Giants de New York.



Les Giants ont eu une journée UGLY à Chicago.

La sortie la plus bizarre : Antonio Brown



Alors, ouais, tout ça était tellement bizarre.

Le meilleur travail pour ressembler encore une fois au GOAT : Tom Brady.



Le GOAT a secoué le drame de l’AB et a encore une fois battu les Jets, cette fois de manière dramatique.

Le pire travail d’être gentil avec un coéquipier : Jalen Ramsey.



C’était fou de voir dans le premier quart du match Rams-Ravens :

Meilleur travail de retour d’un coup d’envoi de très loin : Andre Roberts.



A quel point était-ce doux ?

Jour le plus ridicule pour une recrue WR : Ja’Marr Chase.



Regardez ce que Chase a fait lors d’une énorme victoire contre les Chiefs. Mon Dieu.

Offensive Rookie of the Year pic.twitter.com/ik6BukBiXy — z – Cincinnati Bengals (@Bengals) January 2, 2022