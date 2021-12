Bill Belichick des Patriots rejette l’étrange question du Nouvel An

Bill Belichick n’est pas encore prêt pour 2022.

L’entraîneur des Patriots, fraîchement sorti d’une défaite à domicile 33-21 contre les Bills dimanche qui a éliminé son équipe de la première place de l’AFC Est, n’a pas voulu parler de ses résolutions du Nouvel An lorsqu’un journaliste l’a interrogé à leur sujet lors de la conférence de presse d’après-match.

Le journaliste non identifié a essayé de savoir ce que l’entraîneur souvent irritable espère lorsque le calendrier tourne pendant une période généralement remplie de questions liées au match.

« Bonjour, football mis à part, désolé », a déclaré le journaliste. « Mais je fais une histoire sur les résolutions du Nouvel An, et je me demandais si vous en aviez que vous vouliez partager avec vos fans et nos lecteurs. »

Belichick, 69 ans, connu pour s’impliquer parfois avec des journalistes, a rejeté la question sans émotion, mais a laissé la porte ouverte à une réponse à un moment différent.

« Ouais non. Pas pour le moment », a déclaré Belichick. « Peut-être la semaine prochaine. »

Le journaliste a également posé la question au porteur de ballon des Patriots Damien Harris, qui a réussi 18 courses pour 103 verges et trois touchés. Le joueur de 24 ans a été beaucoup plus poli dans son licenciement.

« Je suis en quelque sorte concentré sur la victoire des matchs », a déclaré Harris. « En ce moment, ce n’est pas vraiment mon objectif principal à l’époque. J’aime la question cependant.

La Nouvelle-Angleterre devra continuer à gagner pour conserver une place en séries éliminatoires après avoir perdu le bris d’égalité de l’AFC Est avec la défaite contre les Bills. Les Patriots ont actuellement une fiche de 9-6 et occupent la sixième place de l’AFC, un match devant les Chargers et les Raiders – qui sont à l’extérieur en quête des sept places en séries éliminatoires avec deux semaines à jouer.