Bill Belichick est de retour pour rendre les gens stupides

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

En février dernier, après que Tom Brady et les Tampa Bay Buccaneers aient remporté le Super Bowl, beaucoup de gens ont joyeusement tiré sur Bill Belichick, affirmant principalement que l’entraîneur légendaire n’était pas si légendaire sans son ancien QB.

Les Patriots l’année dernière n’étaient pas ce que nous avons vu des Patriots pendant le long règne de Belichick en tant qu’entraîneur-chef. Loin de là. Ils ont terminé 7-9 et n’étaient pas du tout un facteur dans l’AFC Est ou l’AFC, une division et une conférence qu’ils ont dominée pendant longtemps.

Eh bien, c’est drôle comment les choses peuvent changer, ou plutôt ne pas changer, à la hâte – Belichick s’est depuis regroupé et a maintenant une équipe qui a remporté quatre matchs consécutifs et semble être très légitime.

Les Patriots se sont améliorés à 6-4 hier avec une victoire de 45-7 sur les Browns et font ce que font les bonnes équipes – ils éliminent les mauvaises équipes tout en obtenant des victoires difficiles sur la route.

Belichick a fait quelque chose au cours de l’intersaison passée qu’il ne fait pas normalement – ​​il a dépensé beaucoup d’argent pour ajouter des éléments clés des deux côtés du ballon. Ces ajouts ont une défense qui est de retour à la façon dont nous avons vu les défenses de Belichick jouer au fil des ans et l’attaque est de retour à avoir des armes, comme l’ailier rapproché Hunter Henry, qui accumule tranquillement un grand nombre ces derniers temps.

Le nouveau QB de Belichick, Mac Jones, ouvre la voie. Les Patriots ont utilisé leur choix de première ronde lors du repêchage de l’an dernier contre l’ancien QB de l’Alabama et cela ressemble maintenant à un coup absolument brillant car il joue mieux que n’importe lequel des quatre QB choisis avant lui.

La croissance de Jones ressemble à ce qu’un autre jeune QB a fait lors de sa première année avec Belichick il y a de nombreuses années. Vous pouvez voir chaque semaine que Jones reçoit plus de choses avec lesquelles jouer et sa confiance ne fait qu’augmenter après chaque performance. Il a fait des lancers absolument magnifiques contre les Browns hier, dont trois passes de touché qu’il a fait paraître beaucoup trop faciles.

Belichick doit aimer ça. Il ne dira jamais que la course de Brady l’année dernière et les blagues qui ont suivi l’ont touché. Et ils ne l’ont probablement pas fait parce qu’il ne semble pas prêter attention à quoi que ce soit dans le monde extérieur (surtout pas à la mode).

Mais Belichick est un perfectionniste qui aime la compétition et aime mettre ses joueurs en position de réussir s’ils font juste leur travail et en ce moment ils font tous très bien leur travail.

Les choses vont s’accélérer pour les Patriots après le match de jeudi soir contre les Falcons, alors qu’ils affronteront les Titans, leaders de l’AFC lors de la semaine 12, puis disputeront deux matchs contre les Bills, leaders de l’AFC East, en décembre. Ces matchs nous en diront beaucoup plus sur cette équipe.

Mais pour le moment, toutes ces blagues que nous avons entendues en février sont de vieilles nouvelles.

Coups rapides: NFL Week 10 Awards… Cam Newton devient un mème hilarant… Le tweet parfait des Falcons 28-3… Et plus encore.

– Mes récompenses de la semaine 10 de la NFL examinent le bon, le mauvais et l’hilarant des matchs de dimanche, y compris de la bonne pêche à la traîne à Green Bay.

– Cam Newton a fait un retour impressionnant dans la NFL dimanche et sa célébration après avoir couru pour un TD est rapidement devenue un mème hilarant.

– Les Falcons ont pris du retard sur les Cowboys 28-3 lors du match d’hier et le compte de médias sociaux de l’équipe l’a parfaitement géré.

– Beaucoup trop de joueurs de la NFL ne connaissent pas les règles des heures supplémentaires.

– Les arbitres de la NFL ont fait un autre appel horrible dimanche.

Ce que nous avons appris au cours de la semaine 10 : Mac Jones est le meilleur QB recrue et la défense de Steeler est une préoccupation