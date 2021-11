Bill Belichick est toujours sa propre icône de la mode

Il est difficile de dire à Bill Belichick quoi faire après sans doute la plus grande carrière d’entraîneur-chef de l’histoire de la NFL. Belichick a fait neuf voyages au Super Bowl avec les New England Patriots et il a remporté six championnats. La vie est plus difficile depuis que Tom Brady a déménagé à Tampa Bay, mais Belichick reste le même gars qu’il a toujours été.

Exemple : Belichick aime toujours se présenter à des jeux comme s’il venait de sortir du lit. Alors que les Patriots se déplaçaient pour affronter les Panthers de la Caroline dimanche, Belichick nous a offert une autre tenue emblématique en entrant dans le stade.

Choix de sweat-shirts étranges ? Vérifier. Pantalons de survêtement retroussés sans rime ni raison ? Oh oui. Des chaussettes mi-longues blanches éclatantes avec des chaussures blanches ? Tu le sais. Personne ne fait un défilé de mode comme Belichick.

Belichick a bien sûr une longue histoire de nous étonner avec ses choix de style. L’homme a entraîné un match l’année dernière, comme s’il sortait tout droit d’un film de Rambo. Il portera la même tenue deux jours de suite et ne s’en souciera pas. Pour Belichick, le confort est roi, et cela ne signifie rien pour lui si le reste du monde pense qu’il ressemble à un plouc.

Personne n’a dit à Belichick de s’habiller pour aller travailler en Caroline, parce qu’il s’appelait Bill Belichick. Tout ce que fait cet homme, c’est gagner des matchs de football et s’habiller comme quelqu’un qui a totalement abandonné la vie. C’est un choix de vie qui l’a mené jusqu’ici, même si on continue de rire de ses tenues.