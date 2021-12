Bill Belichick ne veut toujours pas nous dire sa résolution du Nouvel An

Bill Belichick ne veut pas que vous sachiez ce qu’il espère réaliser en 2022. Cela est devenu très clair lorsque, ayant eu une seconde chance de répondre à une question sur ses résolutions du Nouvel An, il a refusé vendredi.

Je suppose que ce n’est pas vraiment une surprise pour le célèbre taciturne Belichick, mais, bon sang, vous ne pourriez pas simplement trouver quelque chose de gentil à dire au sympathique journaliste qui essaie de créer une petite histoire amusante ? Tu savais que cela allait arriver.

Que diriez-vous de commencer ici : « Montrez une certaine personnalité ». Vous êtes clairement l’une des personnes les plus intelligentes à avoir jamais entraîné un sport. Vous êtes probablement hilarant, lorsque vous choisissez de l’être. Laisse-le voler, Bill.

Quoi qu’il en soit, voici l’échange.

Et au cas où vous auriez manqué le premier, le voici également :

Comme vous pouvez le voir sur le tweet de Will D., le moment choisi pour la question initiale a suscité un peu de controverse et a conduit à de nombreuses discussions pour savoir si elle était appropriée.

Et bien sûr, ça l’était. Juliet Pennington, la journaliste en question, est libre de demander ce qu’elle veut, comme tout autre journaliste dans la salle. Et Belichick est libre de répondre comme il l’entend.

Les médias doivent toujours respecter ce que vivent les entraîneurs et les joueurs, en tant qu’êtres humains, et faire preuve de respect. Mais le travail nécessite parfois de poser des questions difficiles – ou étranges – après qu’une équipe a subi un échec écrasant. Ajoutez à cela le fait que ces interactions sont maintenant faites pour la télévision et le tout est simplement fondamentalement gênant. Donc, vous pourriez aussi bien demander ce que vous voulez demander pour essayer d’obtenir une histoire décente.

Aussi: C’est le football. Ce n’est pas sacro-saint.

Je l’ai déjà dit, mais nous devrions tous espérer que Belichick décide de s’ouvrir à un moment donné. Il n’apparaît pas dans la série documentaire de Gotham Chopra sur Tom Brady, et il n’accepterait pas une véritable interview pour l’histoire exhaustive de Henry McKenna sur son fils, Steve. Allez, Bill. Partagez les connaissances.

Quoi qu’il en soit, pour ceux du cercle restreint de Bill Belichick, je propose…. euh, comme 12 $ et quelques cadeaux de vacances que je n’ai même pas aimés… en échange du scoop tant convoité sur ses résolutions. C’est probablement comme « Perdre 10 livres » et « S’organiser », mais c’est très bien. C’est devenu une histoire. Nous avons besoin de savoir.

Prêt à doubler la prime si vous obtenez une vidéo de Belichick restant debout jusqu’à minuit ce soir, regardant l’horloge tourner, disant « Nous sommes en 2022 » à personne en particulier, puis allant directement au lit sans même un sourire narquois.