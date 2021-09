Bill Belichick se trompe complètement sur le vaccin COVID-19

in

Nous savons tous comment est Bill Belichick. Il est toujours rusé et timide sur les questions concernant son équipe. C’est un maître de la mauvaise direction.

Il révèle rarement la logique derrière ses décisions car cela pourrait donner un léger avantage à l’adversaire. Et cette mentalité exacte a fait de lui le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL.

C’est pourquoi sa réponse sur la décision des Patriots de couper Cam Newton était si déroutante.

On a demandé à Belichick si le statut vaccinal de Newton et son appartenance au protocole COVID-19 de la NFL faisaient partie de la décision de le laisser partir.

Comme prévu, Belichick est resté timide et a simplement dit “non”. Mais par la suite, il a fait un drôle de baratin sur le vaccin qui, honnêtement, n’avait tout simplement pas beaucoup de sens.

Il s’est assuré de noter “un nombre assez élevé” de personnes dans la NFL qui avaient été vaccinées ont toujours contracté COVID-19 et a déclaré que le vaccin ne résout pas “tous les problèmes”.

C’était vraiment sorti de nulle part.

Bill Belichick : « Votre implication selon laquelle la vaccination résout tous les problèmes… n’a pas été étayée. Le nombre de joueurs, d’entraîneurs et de membres du personnel qui ont été infectés par COVID après avoir été vaccinés est un nombre assez élevé. Je ne le perdrais pas de vue. .” – Michael Giardi (@MikeGiardi) 1er septembre 2021

Ce n’est pas non plus tout à fait vrai. La NFL a eu 68 joueurs et membres du personnel testés positifs pour COVID-19 du 1er au 21 août, selon Mike Reiss d’ESPN. C’était sur 7 190 personnes testées au cours de cet étirement, ce qui représente un peu moins de 1% de celles testées.

Le taux de tests positifs parmi le personnel non vacciné de la NFL était sept fois plus élevé que celui du personnel vacciné, selon Reiss. Il convient également de noter que 90 % des joueurs de la NFL ont reçu au moins une dose du vaccin le 3 août.

Peu importe comment vous le secouez, ce n’est pas un “nombre assez élevé”. Pas du tout. Oui, les personnes vaccinées peuvent toujours contracter la COVID. À un niveau de base, aucun vaccin n’est 100% préventif.

Mais il est assez évident que même si ce n’est pas à 100%, c’est assez proche. Et cela a fonctionné pour la NFL jusqu’à présent. C’était donc juste un moment étrange de Belichick. Un qui n’a pas vraiment de sens ou qui semble avoir une tonne de but ici.

Lui seul sait ce qu’il essayait de faire ici. Cela pourrait être lui essayant de dévier du statut de vaccination de Newton étant un facteur pour le couper. Cela pourrait aussi être quelque chose qu’il croit vraiment. Cela pourrait être lui en train d’essayer de semer la confusion chez tout le monde en diffusant de la désinformation.

Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas dire. De toute façon, il se trompait complètement.

