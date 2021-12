Bill Belichick s’est excusé auprès des médias, les fans de la NFL ont fait des blagues

Bill Belichick était sa réponse courte habituelle samedi soir après la défaite des Patriots contre les Colts à Indianapolis.

Lundi, cependant, Bill Belichick était quelqu’un d’autre alors qu’il ouvrait sa conférence de presse matinale en s’excusant auprès des médias d’avoir été «courts» avec ses réponses.

Je ne plaisante pas! C’est effectivement arrivé ce matin !

Voici la citation complète de CBS Boston :

« Écoutez, les gars, je m’excuse si j’avais l’air d’avoir été un peu court avec vous après le match », a déclaré Belichick. «Vous savez, évidemment un match frustrant, en baisse de 20 à rien, n’a rien fait d’assez bien. Je veux dire, il n’y a pas grand-chose à dire à ce stade sans regarder le film. De toute évidence, nous avions des problèmes dans tous les domaines, il n’y avait donc pas de réponse simple, et chaque jeu aurait pu être meilleur, chaque domaine d’entraînement aurait pu être meilleur, chaque domaine de jeu aurait pu être meilleur. Et tout cela aurait aidé. Donc, je n’essayais pas vraiment d’être bref, mais honnêtement, il n’y avait pas grand-chose à dire. Je ne sais pas s’il y a beaucoup plus à dire maintenant.

« Mais ce n’est pas de votre faute », a conclu Belichick. « C’était un match frustrant. »