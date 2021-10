L’ancien commissaire du NYPD, Bill Bratton, a souhaité dimanche «bonne chance» au maire Eric Adams s’il est élu – affirmant que les législateurs de l’État ont fait un «gâchis» avec la récente réforme de la justice pénale.

Lors d’une apparition sur « The Cats Roundtable » de WABC 770, Bratton a prédit une course cahoteuse pour Adams, un ancien capitaine du NYPD, s’il se rendait à Gracie Mansion.

«Aucun procureur de district ne veut poursuivre efficacement qui que ce soit pour des délits mineurs. La législature a rendu presque impossible toute action », a-t-il déclaré à l’animateur John Catsimatidis.

« Cet état est un gâchis », a-t-il ajouté. « Bonne chance à Eric quand il entrera. Il va avoir une route difficile à gérer. »

L’ancien policier en chef a déploré que les « comportements désordonnés » dans les cinq arrondissements ne soient pas assez sévèrement punis et a plaidé en faveur d’un retour à des politiques de répression de la criminalité comme la police de style « fenêtres cassées » qu’il défend depuis des décennies.

« La législature refuse toujours de donner aux juges de l’État le pouvoir de détenir quelqu’un … qui est un danger pour le public », a fulminé Bratton. « Les juges n’ont vraiment aucun contrôle ou discrétion. »

Bill Bratton a prédit un parcours cahoteux pour Eric Adams et la réforme de la justice pénale car « aucun procureur de district ne veut poursuivre efficacement quiconque pour des délits mineurs. » Dia Dipasupil/.

Adams, le président de l’arrondissement de Brooklyn, est le grand favori des élections générales du 2 novembre, lorsqu’il affrontera le candidat républicain et fondateur des anges gardiens Curtis Sliwa. Le prochain maire prendra la relève en janvier.

Bratton, qui a été deux fois commissaire du NYPD et a également dirigé les services de police de Los Angeles et de Boston, a apporté son soutien à Adams dans le passé.

Le chef à la retraite a affirmé que « les choses allaient bien dans l’État et la ville » jusqu’à la réforme de la libération sous caution d’Albany en 2019. Les législateurs de l’État démocrate ont adopté un plan qui éliminait la caution en espèces pour les crimes de faible ampleur, permettant aux personnes accusées de délits et de crimes non violents de éviter la prison. Les mesures, promulguées par le gouvernement d’alors. Andrew Cuomo, ont été partiellement annulés en juillet 2020.

Bill Bratton a affirmé que « les choses allaient bien dans l’État et la ville » jusqu’à la réforme de la caution d’Albany en 2019.emal Countess / NBCU Photo Bank / NBCUniversal via .

« Ils ont tout gâché », a déclaré Bratton à propos des législateurs de l’État. « Le système de justice pénale de l’État est un gâchis. Il a été aggravé par le coronavirus, qui a totalement effondré le système. Cela va prendre des années à réparer, malheureusement.

Pendant ce temps, Bratton a félicité un juge de Manhattan pour avoir jeté le livre sur l’un des assassins de l’étudiante de Barnard, Tessa Majors, condamnant l’adolescent de 16 ans à neuf ans maximum de prison à vie.

« Tout le mérite revient au juge d’avoir essentiellement frappé cet enfant avec la peine maximale », a-t-il déclaré. « Ce n’est tout simplement plus à la mode à New York. »

Eric Adams est le grand favori des élections générales du 2 novembre. Dia Dipasupil/.