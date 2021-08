Bill Burr a obtenu son rôle mandalorien en plongeant dans Star Wars

Se moquer d’un endroit n’est généralement pas le meilleur moyen d’y trouver un emploi, mais il s’avère que cela a parfaitement fonctionné pour le comédien et acteur Bill Burr, a-t-il révélé récemment sur le podcast Your Mom’s House (via The Hollywood Reporter).

Burr a figuré dans un épisode de la saison 1 et de la saison 2 de The Mandalorian en tant que mercenaire Migs Mayfeld.

“Je suis allé à [director] L’anniversaire de Mike Binder et Jon [Favreau] était là, et il a dit: ‘Hé, nous écrivons cette chose. Nous pensons en quelque sorte à vous. Veux-tu le faire?’ Et j’ai dit: ‘Je ne sais pas, Jon. J’ai beaucoup taquiné les gens de Star Wars. Il dit : ‘Je sais. J’écoute beaucoup le podcast. Je pense que ce serait drôle si tu y participais'”, a déclaré Burr à l’animateur Tom Segura.

Burr dit qu’il ne déteste pas vraiment Star Wars, mais qu’il l’attribue à son devoir professionnel.

“Je détestais juste ça en tant que bande dessinée”, a déclaré Burr. “Vous voyez un millier de personnes excitées par quelque chose, vous allez vous en moquer.”

“J’y suis arrivé, et c’est juste amusant de travailler sur quelque chose d’aussi gros”, a déclaré Burr, décrivant le Volume, la scène full surround utilisée pour filmer The Mandalorian. “Ils ont tourné ces images qu’ils projettent ensuite sur les murs, n’est-ce pas ? Alors, pendant que je vous parle, si la caméra bouge derrière moi, les trucs derrière vous bougent, vous avez le vertige. C’est pourquoi je pense que le jeu d’acteur dans ces scènes, c’est vraiment bien – vous devez vous enfermer sur l’acteur parce que si vous commencez à regarder les autres choses, vous allez basculer. »

Le tournage de la saison 3 de Mandalorian a commencé plus tôt ce mois-ci, mais on ne sait pas si Burr reprendra son rôle de Migs Mayfeld. L’histoire et le casting de la série sont pour le moment bien secrets. Giancarlo Esposito a confirmé qu’il reviendrait en tant que Moff Gideon avec Pedro Pascal en tant que Mando lui-même. Le tournage du livre de Boba Fett est terminé, avec Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett et Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand. Le livre de Boba Fett devrait sortir sur Disney + en décembre.