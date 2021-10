Bill Charlap annonce un nouvel album Blue Note, Street Of Dreams

Le pianiste Bill Charlap, lauréat d’un Grammy Award, revient à Dossiers de notes bleues avec Street of Dreams, un sublime nouvel album mettant en vedette son trio vénéré avec le bassiste Peter Washington et le batteur Kenny Washington.

Charlap a révélé un autre nouveau morceau de l’album avec la sortie aujourd’hui de l’impressionnante ballade du trio « I’ll Know » écrite par Frank Loesser. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

L’album est un délicieux mélange de chansons préférées du Great American Songbook et de chansons de grands compositeurs de jazz, dont Billy Strayhorn et Duc Ellington, Kenny Burrell et Dave Brubeck, dont l’hommage à Ellington « The Duke » est sorti plus tôt ce mois-ci. Street of Dreams sort le 12 novembre sur CD et formats numériques avec une sortie vinyle à suivre le 10 décembre.

Street of Dreams est le reflet du chemin littéral et métaphorique parcouru ensemble par Charlap et les Washington (aucune relation, autre que celle forgée dans les kiosques à musique au cours des décennies de collaboration) au cours des près de 25 ans depuis la formation du trio en 1997.

Pendant ce temps, ils sont devenus si profondément en phase que sur Street of Dreams, ils semblent respirer ensemble, qu’ils se lancent dans un swing endiablé ou une ballade fragile. L’album est donc une célébration de la reconvocation de ces trois voix éloquentes, à la fois dans la continuité de leur relation profonde ensemble et comme une fin aux perturbations causées par les événements de 2020. Il est donc approprié que ce retour aux sources ait lieu sur Blue Note, qui a sorti de nombreux enregistrements acclamés du trio au cours de la première décennie de ce millénaire, notamment Written In The Stars, Stardust, Somewhere: The Songs of Leonard Bernstein et Live at the Village Vanguard.

« L’une des principales raisons pour lesquelles nous aimons toujours jouer ensemble est que cela semble s’approfondir parce que vous grandissez de plus en plus en vous-même », explique Charlap. « Il y a un sentiment tout au long de cet album, et ce n’est pas accidentel – cela a à voir avec chaque geste et note signifiant quelque chose. Je pense que peut-être le temps que nous avons eu à réfléchir a rendu ce diamant encore plus dense.

Précommandez Street Of Dreams, sortie le 10 décembre.

Street of Dreams comprend les morceaux suivants :

« Le Duc » (Dave Brubeck)

« Day Dream » (Billy Strayhorn, John LaTouche, Edward Kennedy Ellington)

« Tu es tout le monde pour moi » (Burton Lane, Alan Jay Lerner)

« Je saurai » (Frank Loesser)

« Votre hôte » (Kenny Burrell)

« Sortie de nulle part » (Johnny Green, Edward Heyman)

« Que fais-tu le reste de ta vie ? » (Michel Legrand, Marilyn Bergman, Alan Bergman)

« Rue des rêves » (Victor Young, Samuel M. Lewis)