Bill Clinton hospitalisé pour une infection

L’ancien président Bill Clinton a été admis dans une unité de soins intensifs d’un hôpital pour traiter une infection des voies urinaires qui s’est propagée à son sang alors qu’il voyageait en Californie.

Le 42e président se reposait confortablement au centre médical Irvine de l’Université de Californie, ont déclaré des responsables à CNN jeudi soir.

«Il a été admis à l’USI pour une surveillance étroite et a administré des antibiotiques et des fluides IV. Il reste à l’hôpital pour une surveillance continue », selon une déclaration conjointe du Dr Alpesh Amin, président de médecine au Centre médical UC Irvine, et du Dr Lisa Bardack, médecin principal personnel de Clinton.

Les médecins ont dit que Clinton était aux soins intensifs pour des raisons d’intimité et de sécurité, pas parce qu’il avait besoin de soins intensifs.

Lien source