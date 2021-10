Bill Clinton quitte l’hôpital avec Hillary après avoir combattu l’infection

Le démocrate semblait de bonne humeur alors qu’il quittait l’hôpital dimanche (Photos: .)

Bill Clinton est sorti de l’hôpital après avoir passé quatre nuits chez des médecins.

L’ancien président, 75 ans, est apparu de bonne humeur alors qu’il quittait le centre médical Irvine de l’Université de Californie au bras de sa femme Hillary aujourd’hui.

Les médecins l’ont soigné pour une infection urologique qui s’est propagée à sa circulation sanguine.

Le politicien avait souffert de fatigue et avait reçu des antibiotiques et des fluides IV.

Son porte-parole, Angel Urena, a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il avait reçu d’autres antibiotiques par voie intraveineuse, mais que tous les indicateurs de santé » allaient dans la bonne direction « .

Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait » échangé des appels » à propos de M. Clinton, ajoutant » qu’il semble, si Dieu le veut, se porter bien « .

C’est l’un des nombreux problèmes de santé depuis que le démocrate a quitté la Maison Blanche en 2001.

Il a subi un quadruple pontage après avoir ressenti des douleurs thoraciques prolongées et un essoufflement en 2004.

L’ancien président a passé quatre nuits au centre médical Irvine de l’Université de Californie (Photo: .)



Il a serré la main des médecins en partant dimanche (Photo: .)



Il a été traité pour une infection urologique (Photo : WCP,4CNRS/BACKGRID)

M. Clinton a également subi une nouvelle intervention chirurgicale pour un poumon partiellement effondré en 2005.

Un autre incident en 2010 l’a vu se faire implanter une paire de stents dans une artère coronaire.

Sa maladie survient alors que American Crime Story: Impeachment devrait être présenté en première au Royaume-Uni mardi.

La nouvelle saison racontera l’histoire de la liaison de M. Clinton avec Monica Lewinsky qui a conduit à sa destitution en 1998.

