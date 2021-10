Bill Clinton s’exprime après son hospitalisation

L’ancien président Bill Clinton est « heureux d’être de retour chez lui » après avoir été hospitalisé la semaine dernière pour une infection urologique qui s’est propagée à sa circulation sanguine. L’homme politique de 75 ans, arrivé chez lui à New York dimanche, a évoqué son hospitalisation dans une vidéo partagée sur son compte Twitter mercredi, faisant le point sur son état de santé tout en exprimant sa gratitude pour « l’effusion de soutien » qu’il a a reçu.

Dans le court clip, montrant les Clinton profitant d’un peu d’air frais à l’extérieur, le 42e président a déclaré à ses partisans inquiets qu’il était « vraiment heureux d’être de retour à la maison » et a assuré à la nation qu’il » va très bien, profitant de ce beau temps d’automne « . Clinton a ajouté qu’il était « sur la voie du rétablissement » et a encouragé les autres à « prendre le temps d’écouter votre corps et de prendre soin de vous ». Il a conclu: « Nous avons tous du travail à faire, et chacun de nous a un rôle important à jouer dans la vie et dans l’avenir immédiat. Pour ma part, je vais faire de mon mieux pour être là, pour continuer à faire le plus de bien que je peut beaucoup plus longtemps. »

Je suis content d’être à la maison ! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R – Bill Clinton (@BillClinton) 20 octobre 2021

Le message vidéo est intervenu après que l’ancien président a été admis au centre médical UCI de Los Angeles pour une « infection non liée à Covid ». Selon CNN, Clinton a été admis à l’unité de soins intensifs après s’être plaint de fatigue. Pendant son séjour là-bas, on lui a diagnostiqué une infection urologique qui s’est propagée à sa circulation sanguine, une maladie connue sous le nom de septicémie. Dans un communiqué, les médecins de Clinton, le Dr Alpesh Amin et le Dr Lisa Bardack, ont déclaré que l’ancien président avait reçu « des antibiotiques et des fluides intraveineux ».

« Il reste à l’hôpital pour une surveillance continue. Après deux jours de traitement, son nombre de globules blancs a tendance à baisser et il répond bien aux antibiotiques », ont ajouté ses médecins. « L’équipe médicale basée en Californie est en communication constante avec l’équipe médicale du président basée à New York, y compris son cardiologue. Nous espérons qu’il rentrera bientôt chez lui. »

Clinton est sorti de l’hôpital dimanche après que sa « fièvre et son nombre de globules blancs… se soient normalisés ». À l’époque, il était dit que Clinton était sur le point de rentrer chez lui à New York, où il « terminerait son traitement antibiotique ». L’hospitalisation n’a marqué que la dernière inquiétude pour la santé de Clinton, qui a subi un quadruple pontage en 2004, une opération pour un poumon partiellement effondré en 2005, a eu une paire de stents installés dans une artère coronaire en 2010.