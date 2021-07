Bill.com s’empare d’Invoice2go pour simplifier les paiements des entreprises

La société de logiciels basés sur le cloud Bill.com a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir Invoice2go pour une valeur de transaction en actions et en espèces de 625 millions de dollars.

Alors que Bill.com offre aux PME un moyen de simplifier, de numériser et d’automatiser les opérations financières complexes de back-office, Invoice2go est un fournisseur de logiciels de comptes clients (AR) mobiles qui aide les PME et les indépendants à développer leur clientèle, à gérer les factures et les paiements, construire leur marque et plus encore.

Le PDG et fondateur de Bill.com, René Lacerte, a expliqué dans un communiqué de presse comment l’acquisition permettra à l’entreprise d’aider les PME à adopter les paiements électroniques dans le cadre de leurs efforts de transformation numérique, en déclarant :

« La plupart des transactions des petites entreprises aujourd’hui sont effectuées avec des chèques papier. Pourtant, nous savons de nos clients qu’il existe une forte dynamique pour transformer numériquement et adopter les paiements électroniques. Notre expertise en matière de paiements et nos capacités de mise sur le marché combinées aux capacités des produits Invoice2go peuvent permettre aux entreprises d’être payées rapidement et par voie électronique encore plus facilement. Entre Bill.com et Invoice2go, il y a des milliards de dollars de factures envoyées chaque année qui peuvent être activées pour les paiements électroniques.

Effectuez des transactions de n’importe où

À la suite de l’acquisition, Bill.com sera en mesure d’améliorer son offre de comptes clients courants dans le cadre de ses efforts visant à simplifier la connexion et les affaires.

D’autre part, la solution AR d’Invoice2go permet aux entreprises de s’engager et d’interagir facilement avec leurs clients, de générer des factures et de simplifier leurs opérations de RA via des solutions mobiles et de bureau. En combinant ses capacités avec Bill.com, les entreprises pourront être payées plus rapidement et plus facilement lorsqu’elles utilisent des paiements électroniques.

La transaction a déjà été approuvée par le conseil d’administration des deux sociétés et la transaction devrait être conclue d’ici la fin de cette année civile dans l’attente de l’approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles.

Sur les 625 millions de dollars que Bill.com paie pour acquérir Invoice2go, 75 pour cent seront en actions ordinaires de Bill.com et 25 pour cent seront en espèces.