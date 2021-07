Bill Cosby cherche à revenir sur scène après sa sortie de prison – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Bill Cosby veut revenir sur scène après sa sortie de prison, décidée sur la base d’un accord civil de 2005 qui invalide le procès dans lequel il a été reconnu coupable d’abus sexuels.

« Dans son apparence physique, il est exubérant. Dans son état mental, il est exubérant. Dans ses sentiments et son humour, il est exubérant », a déclaré le représentant artistique de Cosby, Andrew Wyatt, au Los Angeles Times.

Selon Wyatt, l’humoriste de 83 ans veut se produire aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et entend également mener une campagne pour la réforme de la justice et le “système carcéral” sur la base de ses propres expériences.

En 2018, Cosby a été condamné à la prison après qu’un juge de Pennsylvanie l’a reconnu coupable d’un crime d’abus sexuel contre la Canadienne Andrea Constand. Il est devenu la première célébrité à être emprisonnée grâce au mouvement #MeToo.

La semaine dernière, la Cour suprême de l’État de Pennsylvanie a annulé cette condamnation en raison d’un accord civil antérieur qui invalide le procès et pour lequel Cosby, qui a reconnu les faits, a indemnisé la victime.

Au-delà de son retour sur scène, l’humoriste tentera de capitaliser sur l’attention médiatique que son cas a reçue avec un livre, écrit par Frederick Williams, dans lequel il narrera son séjour en prison, ainsi que les stratégies utilisées par ses avocats.

De plus, selon le Times, la cinéaste Michelle Major prépare un documentaire en cinq épisodes sur la vie de Bill Cosby.

La réputation de Cosby est gravement endommagée car il n’a jamais été innocenté et sa libération de prison est basée sur une technicité juridique concernant le pacte que le comédien a conclu avec un procureur du district de Montgomery en 2005 pour annuler la condamnation.

L’acteur a été condamné en 2018 à un maximum de 10 ans de prison, dont il a dû purger au moins trois, pour avoir agressé sexuellement Constand, l’une des plus de 60 femmes qui ont dénoncé.

La victime était alors l’entraîneur de basket-ball de l’équipe féminine de Temple University, où Cosby étudiait et dont il était l’un des principaux donateurs.