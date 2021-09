Bill Cosby Comedy Tour on Ice en raison d’un procès pour agression sexuelle

in

Bill Cosby ne prendra PAS la route de sitôt pour raconter des blagues… parce qu’il a d’abord d’autres problèmes juridiques à régler, et son équipe est convaincue que les médias l’embrocheront pendant une tournée.

représentant de Cosby, Andrew Wyatt, raconte TMZ … la tournée de comédie que Cosby prévoyait de lancer est officiellement sur la glace – sans date de reprise en tête pour l’instant – et il dit que la raison pour laquelle ils font une pause est Judy Huthle procès civil de.

Huth a poursuivi Cosby en 2014 pour agression sexuelle, alléguant qu’il s’était jeté sur elle au Playboy Mansion dans les années 70, alors qu’elle n’avait que 15 ans. Il a nié les allégations et la poursuite a été bloquée pendant que Cosby faisait face au Andréa Constand affaire – mais maintenant, une date de procès a été fixée au printemps 2022.

Wyatt dit que Cosby veut éviter partir en tournée pour le moment parce qu’il ne veut pas que ce nuage noir plane au-dessus de sa tête… car il semble penser que l’affaire deviendrait tout ce dont les médias parlent pendant sa tournée.

Se produire sur scène pourrait également être risqué pour Cosby, car les avocats de Huth pourraient potentiellement essayer d’utiliser ses propres mots contre lui dans l’affaire. Nous avons demandé à Wyatt si c’était une préoccupation, mais il dit que l’équipe de Cosby est plus inquiète du traitement injuste dans les médias.

Bien qu’ils se concentrent sur les médias, la réalité est que Cosby sera presque certainement confronté à des dizaines de chahuteurs et de manifestants partout où il se produira … indépendamment des poursuites en cours ou en cours.

Wyatt ajoute qu’ils ne débranchent pas la prise en raison d’un manque d’intérêt – il affirme qu’une douzaine de promoteurs ont approché Cosby pour des concerts.

Ce qu’il a fait ces derniers temps depuis se faire jaillir — et ce qu’il va probablement continuer à faire maintenant — c’est traîner avec sa famille et travailler sur un nouveau livre et docuseries.