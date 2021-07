Bill Cosby dit que “les gens soutiennent” Phylicia Rashad

Bill Cosby défend Phylicia Rashad après les critiques 0:43

. – Bill Cosby a publié une déclaration en faveur de son ancienne co-star et amie de longue date Phylicia Rashad, qui s’est excusée plus tôt pour avoir célébré la sortie de prison de Cosby.

Cosby, autrefois connu sous le nom de « Papa de l’Amérique », a été libéré mercredi après que la plus haute cour de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle.

À l’époque, Rashad avait tweeté : “ENFIN !!!! Une terrible erreur est en train d’être corrigée, une erreur judiciaire est en train d’être corrigée !” Avec une photo de Cosby. Elle a ensuite supprimé le message, a tweeté qu’elle soutenait les survivants d’agressions sexuelles et a envoyé une lettre d’excuses aux parents et aux étudiants de l’Université Howard, où elle est doyenne des beaux-arts.

L’université avait rejeté la démonstration de soutien de Rashad à Cosby, affirmant que “son tweet initial manquait de sensibilité envers les survivantes d’agressions sexuelles”.

“Ces principaux médias sont les insurgés, ceux qui ont pris d’assaut le Capitole”, a déclaré Cosby dans sa déclaration publiée dimanche par un porte-parole. « Ces mêmes insurgés médiatiques tentent de démolir la Constitution de ces États-Unis [sic] de l’Amérique en ce jour de l’indépendance. “

Cosby a terminé la déclaration par une phrase écrite en lettres majuscules : ” CE N’EST PAS UN TECHNIQUE – C’EST UNE VIOLATION DE SES DROITS HUMAINS ET NOUS SOUTIENNONS MME PHYLICIA RASHAD.”

Dans sa lettre de vendredi, Rashad a présenté “(ses) excuses les plus sincères” pour avoir tweeté pour célébrer l’annulation de la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby.

“Mes commentaires ne visaient en aucun cas les survivantes d’agressions sexuelles. Je suis farouchement opposé à la violence sexuelle, je ne trouve aucune excuse pour un tel comportement et je sais que l’Université Howard a une politique de tolérance zéro envers la violence interpersonnelle”, a-t-il écrit. qu’il avait depuis supprimé le “tweet agaçant” de mercredi.

Au cours des prochaines semaines, Rashad a déclaré qu’il prévoyait de “s’engager dans une écoute active et de participer à des formations non seulement pour renforcer le protocole et la conduite de l’Université, mais aussi pour apprendre comment je peux devenir un allié plus fort pour les survivants d’agressions sexuelles. et tous ceux qui ont souffert aux mains d’un agresseur. »

En mai, Rashad, un ancien élève de l’Université Howard, a été nommé doyen de son Collège des beaux-arts récemment rétabli.

L’Université Howard a écrit que les survivants d’agression sexuelle seraient toujours leur priorité. “Alors que Dean Rashad a reconnu dans son tweet de suivi que les victimes devaient être entendues et crues, son tweet initial manquait de sensibilité envers les survivantes d’agressions sexuelles”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur les comptes de réseaux sociaux vérifiés de l’Université Howard.

Cosby et Rashad sont amis depuis longtemps. Rashad a joué sa femme à deux reprises à la télévision : de 1984 à 1992 dans la sitcom de NBC “The Cosby Show” et dans la sitcom de CBS “Cosby”, de 1996 à 2000.

