Bill Cosby, la première célébrité condamnée pour #MeToo, est libéré

UN TECHNIQUE JURIDIQUE

Dans sa phrase de 79 pages, la Cour suprême de Pennsylvanie recueille les accusations de Constand et comment l’acteur a profité du fait qu’il ne pouvait pas bouger pour la maltraiter jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

Cependant, il repose sur une technicité juridique concernant l’accord auquel Bill Cosby il avait contacté le procureur du district de Montgomery en 2005 pour annuler la condamnation.

Concrètement, le tribunal détermine que « le seul recours » pour remédier au procès « inéquitable » contre l’acteur est d’annuler sa peine, d’ordonner sa libération de prison et d’empêcher qu’il soit à nouveau jugé pour les mêmes crimes.

D’autre part, la Cour suprême de Pennsylvanie a également critiqué le fait que le magistrat alors en charge de l’affaire ait autorisé cinq autres femmes qui se disaient victimes d’abus à témoigner au procès, en plus de Constand.

Le Cosby Show a forgé sa carrière puis a utilisé son dessin animé Fat Albert and the Cosby Kids comme exemple d’outil pédagogique. (.)

En ese caso, el objetivo de la Fiscalía era demostrar la existencia de un patrón en el que Cosby usaba su fama y su imagen pública de “hombre de familia” para manipular a las mujeres, convertirse en su mentor y luego traicionar su confianza abusando de elles.

Plus de soixante femmes ont accusé Cosby de les avoir agressées sexuellement entre 1960 et 2000, bien que ces cas n’aient pas prospéré parce qu’il avait prescrit et que seules les allégations de Constand pouvaient être jugées.

INDIGNATION ET INCROYANCE

La décision de la Cour suprême de Pennsylvanie a suscité l’indignation, la colère et l’incrédulité, en particulier chez les femmes qui ont accusé Cosby d’abus.

Sur Twitter, Lisa Bloom, une avocate représentant trois femmes, a déclaré que ses clients étaient « indignés » par la libération de Cosby et a encouragé d’autres victimes à raconter leur histoire.

De son côté, Hollywood a réagi avec incrédulité. L’actrice Amber Tamblyn (“Deux hommes et demi”), fondatrice de l’organisation Time’s Up, a appelé à une réforme judiciaire et a écrit sur Twitter : “Je suis furieuse de la nouvelle. Je connais des femmes que cet homme a droguées et violées.”

Rosanna Arquette (“Pulp Fiction”) a estimé que Cosby est toujours un “violeur sanglant” et la compositrice Diane Warren a ironiquement déclaré que l’ex-comédien aurait drogué la Cour suprême de Pennsylvanie.

Le seul soutien public est venu de la main de Phylicia Rashad, qui était sa partenaire dans “The Cosby Show” et a assuré : “Enfin !!! Une terrible décision est en train d’être redressée, une erreur judiciaire est en train d’être corrigée !”

Pendant ce temps, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé de commenter spécifiquement la condamnation, mais a déclaré que le président américain Joe Biden estimait que les femmes qui signalaient des abus sexuels étaient confrontées à une “route difficile” et étaient “courageuses”.