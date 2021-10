Bill Cosby poursuivi par l’ancienne actrice du « Cosby Show »

Bill Cosby est confronté à de nouveaux problèmes juridiques, car une ancienne actrice de Cosby Show le poursuit pour agression sexuelle. Selon Yahoo, l’actrice Lili Bernard affirme que le comédien de longue date l’a droguée et violée en 1990. Bernard a en fait avancé des allégations il y a de nombreuses années, mais il entame maintenant une action en justice. La poursuite a été déposée jeudi devant un tribunal fédéral du New Jersey et est conforme à la « fenêtre rétrospective » de deux ans de l’État. Cela permet aux survivants d’abus sexuels la possibilité d’intenter des poursuites civiles même dans les cas où l’agression présumée a eu lieu plusieurs années auparavant.

« J’ai attendu longtemps pour pouvoir poursuivre mon affaire devant le tribunal et j’ai hâte d’être entendu et de tenir Cosby responsable de ce qu’il m’a fait. Bien que cela se soit produit il y a longtemps, je vis toujours avec la peur, la douleur et honte tous les jours de ma vie », a déclaré Bernard dans un communiqué partagé par Yahoo. Elle a également détaillé l’agression présumée, déclarant qu’elle avait eu lieu alors qu’elle participait à une séance de mentorat avec Cosby dans une suite Trump Taj Mahal. L’actrice affirme que Cosby lui a préparé une boisson non alcoolisée, mais qu’elle « a commencé à ressentir des symptômes de vertige, une envie de vomir et une faiblesse » lorsqu’elle l’a bu.

Bernard prétend qu’elle a commencé à entrer et sortir de conscience, mais à un moment donné, il se souvient avoir pris conscience que Cosby était « nu sur elle ». Elle affirme lui avoir dit « non » lors du viol présumé. Le lendemain matin, Bernard prétend que Cosby lui a donné de l’argent et l’a fait ramener à New York. « M. Cosby a agressé sexuellement, battu et drogué Mme Bernard à d’autres occasions », allègue le procès, qui a été déposé par Merson Law, PLLC au nom de Bernard.

De plus, Bernard affirme que Cosby l’a menacée d’un éventuel procès en diffamation, affirmant que si elle parlait un jour de la rencontre à la police, il l’« effacerait ». Elle déclare également qu’il a menacé sa carrière d’actrice et qu’en raison de la situation, elle a dû vivre avec des problèmes tels que l’anxiété, la dépression, les cauchemars, le trouble de stress post-traumatique et de graves douleurs physiques, ainsi que « de multiples autres blessures permanentes. . » Bernard réclame des dommages-intérêts « d’un montant d’au moins » 25 millions de dollars.

En réponse, un représentant de Cosby, Andrew Wyatt, a publié une déclaration critiquant le procès. « Ces dispositions rétrospectives sont inconstitutionnelles et constituent une violation pure et simple des droits constitutionnels d’un individu et privent cet individu de sa procédure régulière », a déclaré Wyatt à Yahoo. « Ce n’est qu’une autre tentative d’abuser du processus juridique, en ouvrant les vannes aux personnes qui n’ont jamais présenté une once de preuves, de preuves, de vérité et/ou de faits, afin de justifier leurs allégations présumées. »

Wyatt a poursuivi: « M. Cosby continue de maintenir inébranlable son innocence et combattra vigoureusement toutes les allégations portées contre lui et est disposé et capable de porter ce combat devant le plus haut tribunal des États-Unis d’Amérique. » Notamment, Cosby a passé plus de deux ans en prison après avoir été reconnu coupable d’avoir drogué et violé l’ancien administrateur sportif de l’Université Temple, Andrea Constand. Cependant, en juin, la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Cosby, 83 ans, et il est désormais libre.