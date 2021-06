Bill Cosby : prison, âge et faits à connaître

Bill Cosby sera libre 0:58

. – Un regard sur la vie du comédien et acteur Bill Cosby. En juin 2021, il a été signalé que Cosby serait libéré après l’annulation du verdict de culpabilité.

La vie personnelle de Bill Cosby

Date de naissance: 12 juillet 1937

Lieu de naissance: Philadelphie, Pennsylvanie

Nom de naissance: William Henry Cosby Jr.

Papa: William Henry Sr. Serveur de la marine des États-Unis

Mère: Anna (Hite) Cosby

Mariage: Camille (Hanks) Cosby. Du 25 janvier 1964 à nos jours

Enfants: Evine, 1976 ; Ensa, 1973-2018 ; Ennis, 1969-1997 ; Erinn, 1966 ; Erika, 1965

Éducation: Il a fréquenté l’Université Temple entre 1961 et 1962 et l’Université du Massachusetts à Amherst en 1972 et 1977.

Service militaire: Marine des États-Unis entre 1956 et 1960

D’autres données

Il a été l’image de Jell-O pendant 25 ans, à partir de 1974. Tous les noms de ses enfants commencent par E, représentant « l’excellence ». Il a été nominé pour 17 Grammy Awards et en a remporté neuf. Il a été nominé pour huit Emmy Awards et en a remporté quatre. Plus de 50 femmes ont publiquement accusé Bill Cosby de les avoir violées ou agressées au cours des 40 dernières années. Le comédien a nié avec véhémence ces actes répréhensibles.



Chronologie de sa vie

1956 – Il abandonne le lycée et rejoint la marine américaine. Pendant son séjour dans la Marine, Cosby a obtenu son diplôme d’études secondaires grâce à un cours par correspondance.

1961 – Gagnez une bourse sportive pour aller à Temple University. À l’école, il obtient son premier emploi en racontant des blagues tout en tenant un bar.

1962 – Il abandonne l’école et déménage à New York pour travailler comme comédien au Gaslight Café.

1963 – Sort son premier enregistrement : Bill Cosby Is a Very Funny Fellow… Exact ! » [«Bill Cosby es un compañero muy divertido… exacto!»].

1964 – Sort son deuxième album, “I Started Out as a Child” [«Empecé como un niño»], avec lequel il remporte un Grammy de la meilleure performance comique.

1965-1968 – Il incarne Alexander Scott, un agent infiltré de la CIA, dans l’émission “I Spy” de NBC. Il a remporté trois Emmy Awards du meilleur acteur entre 1966 et 1968.

1968 – Remporte un Emmy Award pour la meilleure variété ou programme musical pour “The Bill Cosby Special” [«El especial de Bill Cosby»].

1969-1971 – Représente Chet Kincaid, professeur d’éducation physique, dans l’émission “The Bill Cosby Show” de NBC.

1972-1984 – “Fat Albert and the Cosby Kids” est diffusé à la télévision.

20 septembre 1984 – Il fait ses débuts dans “The Cosby Show” de NBC, où Cosby joue le Dr Heathcliff Huxtable.

1984-1992 – “The Cosby Show” est diffusé sur NBC.

3 octobre 1992 – Entrez dans l’Academy of Television Arts and Sciences Walk of Fame.

1996-200 – Il joue dans la série télévisée “Cosby”.

16 janvier 1997 – Le fils unique de Cosby, Ennis, est tué dans un cambriolage à Los Angeles après avoir été arrêté par une crevaison.

Juillet 1997 – Autumn Jackson, qui prétendait être la fille illégitime de Cosby, est reconnue coupable d’avoir tenté de lui extorquer 40 millions de dollars. Plus tard, ils la condamnent à 26 mois de prison.

Juillet 1998 – Mikhail Markhasev est reconnu coupable du meurtre d’Ennis Cosby. Il a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité.

6 décembre 1998 – Reçoit les honneurs du Kenedy Center.

2003 – Reçoit le Bob Hope Humanitarian Award aux Emmy Awards.

Janvier 2004 – Andrea Constand, une ancienne employée de l’Université Temple, accuse Cosby de l’avoir droguée et caressée en janvier 2004.

Février 2005 – Les autorités annoncent que Cosby ne sera pas poursuivi dans l’affaire Constant, invoquant le manque de preuves.

Mars 2005 – Constand intente une action civile contre Cosby. Ils parviennent à un règlement à l’amiable de 3,38 millions de dollars et l’affaire est classée en novembre 2006.

26 octobre 2009 – Remporte le Mark Twain US Humour Award.

23 novembre 2013 – La première comédie télévisée spéciale de Cosby en 20 ans est diffusée sur Comedy Central.

14 novembre 2014 – CNN interviewe Barbara Bowman, qui prétend que Cosby l’a agressée à plusieurs reprises. L’avocat de Cosby, John Schmitt, a déclaré que les allégations dataient de “une décennie” et étaient “discréditées”.

7 novembre 2014 – La publiciste et journaliste Joan Tarshis a déclaré à CNN que Cosby l’avait agressée sexuellement il y a 45 ans, alors qu’elle était adolescente. Tarshis rejoint une poignée de femmes qui ont accusé Cosby d’agression sexuelle, des allégations que les avocats du comédien ont à plusieurs reprises déclarées fausses. Cosby n’a jamais été poursuivi.

18 novembre 2014 – L’ancienne mannequin Janice Dickinson accuse Bill Cosby d’agression sexuelle, déclarant dans une interview à Entertainment Tonight que le comédien l’avait violée. L’avocat de Cosby, Martin Singer, a qualifié l’histoire de « mensonge » et a contredit sa propre autobiographie et une interview du New York Observer de 2002.

26 novembre 2014 – L’alma mater de Cosby, l’Université du Massachusetts Amherst, a rompu les liens avec le comédien en déclarant : « Bill Cosby a accepté de démissionner de son poste de coprésident honoraire de la campagne de financement d’UMass Amherst. Il n’a plus aucune affiliation avec la campagne et ne sert à aucun autre titre à l’université.

1er décembre 2014 – Cosby démissionne du conseil d’administration de Temple University, poste qu’il a occupé pendant 32 ans.

2 décembre 2014 – Judy Huth intente une action en justice devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, alléguant que Cosby l’a agressée sexuellement en 1974, alors qu’elle avait 15 ans.

4 décembre 2014 – La Marine révoque le titre de sous-officier honoraire de Cosby.

4 décembre 2014 – L’avocat de Cosby, Martin D. Singer, a déclaré que les affirmations de Huth étaient “absolument fausses” et l’accusait d’extorsion après que Cosby ait rejeté sa “demande scandaleuse d’argent pour empêcher ses allégations d’être publiques”.

10 décembre 2014 – Tamara Green, qui a accusé Cosby de l’avoir agressée sexuellement en 1970, dépose une plainte en diffamation contre Cosby, affirmant qu’elle a été traitée de menteuse après avoir déposé des allégations.

16 décembre 2014 – Citant le délai de prescription, le bureau du procureur du district de Los Angeles refuse d’inculper Cosby pour l’accusation d’agression sexuelle de 1974 contre Huth.

Janvier 2015 – Linda Traitz dit à CNN qu’elle et sa partenaire Therese Serignese s’associent dans un procès en diffamation contre Cosby qui a été initialement intenté par Tamara Green.

12 février 2015 – Deux autres femmes accusent Bill Cosby d’agression sexuelle.

20 mai 2015 – Janice Dickinson poursuit Cosby pour diffamation.

6 juillet 2015 – Des documents révèlent que Bill Cosby a admis avoir reçu des Quaaludes (sédatifs) sur ordonnance à donner aux femmes avec lesquelles il voulait avoir des relations sexuelles. Les documents, qui remontent à 2005, proviennent d’un procès civil déposé par Constand.

25 juillet 2015 – Spelman College, une école historiquement noire pour femmes à Atlanta, annonce qu’elle a officiellement terminé une chaire décernée par Cosby et son épouse Camille.

14 décembre 2015 – Cosby contre-attaque les sept femmes qui l’ont poursuivi pour diffamation, affirmant qu’elles l’ont diffamé. Cosby demandait des dommages-intérêts non spécifiés et des rétractations publiques aux sept femmes : Green, Serignese, Traitz, Moritz, Bowman, Tarshis et Leslie.

21 décembre 2015 – Cosby poursuit le mannequin Beverly Johnson pour diffamation et souffrance émotionnelle intentionnelle. Il affirme qu’elle l’a faussement accusé de tentative de viol.

30 décembre 2015 – Cosby est inculpé dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie, de trois chefs d’accusation de délit indécent dans le cas de Constand, qui a accusé la star de la télévision de l’avoir agressée en 2004.

6 janvier 2016 – Le bureau du procureur du comté de Los Angeles annonce que Cosby ne sera pas inculpé dans deux cas. Selon une feuille d’évaluation des charges, les procureurs pensent qu’aucune des deux allégations n’aurait pu donner lieu à des charges dans le délai de prescription.

19 février 2016 – Le procès en diffamation de Cosby contre Johnson est volontairement rejeté.

24 mai 2016 – L’affaire pénale contre Cosby en Pennsylvanie est sur le point d’être jugée, après qu’un juge a statué qu’il y avait suffisamment de preuves contre le comédien.

5 décembre 2016 – Un juge décide que la déclaration de Cosby âgée de 11 ans, dans laquelle il a admis avoir eu des relations extraconjugales et avoir donné de la drogue à certaines femmes pour avoir des relations sexuelles, est recevable lors de son prochain procès pénal en 2017.

13-14 décembre 2016 – Une audience préalable au procès est en cours pour déterminer si le témoignage de 13 femmes qui disent que Cosby les a droguées et agressées sexuellement entre 1964 et 2002 peut être inclus comme preuve dans leur affaire pénale.

16 février 2017 – Un juge fédéral du Massachusetts rejette un procès en diffamation contre Bill Cosby par Katherine McKee, une actrice qui a affirmé avoir été violée en 1974, selon des documents judiciaires.

16 mai 2017 – Dans une interview avec Michael Smerconish sur la chaîne SiriusXM POTUS, Cosby a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de témoigner en son propre nom lors de son prochain procès pour agression sexuelle.

17 juin 2017 – Après six jours et plus de 53 heures de délibérations du jury, l’affaire d’attentat à la pudeur aggravée de Cosby se termine par une annulation après qu’un jury de Pennsylvanie composé de sept hommes et cinq femmes n’ait pas pu parvenir à une décision unanime. Les procureurs annoncent immédiatement qu’ils réexamineront l’affaire.

22 janvier 2018 – Cosby se produit au LaRose Jazz Club à Philadelphie. Il s’agit de son premier stand-up depuis mai 2015.

23 février 2018 – La fille de Cosby, Ensa, 44 ans, meurt d’une maladie rénale.

15 mars 2018 – Un juge de Pennsylvanie décide que cinq femmes seront autorisées à témoigner lors du nouveau procès de Bill Cosby pour avoir prétendument agressé Constand en 2004. Les procureurs voulaient que 19 accusateurs comparaissent, mais le juge a déclaré qu’ils pouvaient en choisir cinq parmi le groupe. Lors du premier procès, un seul autre lanceur d’alerte a témoigné contre le comédien.

5 avril 2018 – L’affaire de Bill Cosby revient devant les tribunaux pour la première fois depuis la montée du mouvement #MeToo.

26 avril 2018 – Bill Cosby est reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle.

30 juin 2021 – Verdict de culpabilité et peine contre Bill Cosby annulés et libérés de prison