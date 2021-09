Bill Cosby se penche sur la condamnation de R. Kelly pour trafic sexuel

Le comédien Bill Cosby a l’impression que R. Kelly a été “traqué” dans son affaire de racket et de trafic sexuel, selon son porte-parole, Andrew Wyatt. Le procès de Kelly s’est terminé lundi et le chanteur a été reconnu coupable des neuf chefs d’accusation. Cosby, qui a récemment été libéré de prison pour un problème technique en juin, dit qu’il pense que Kelly “a été foutue” et qu'”il n’allait pas faire de pause” à aucun moment du procès d’un mois.

“Le jeu était contre Robert”, a déclaré Wyatt. “Ses droits constitutionnels ont été gravement bafoués. Je ne sais nulle part ailleurs que dans ce pays des États-Unis qu’un documentaire peut porter des accusations criminelles contre quelqu’un.”

“Personne ne s’est battu pour lui”, a poursuivi le porte-parole, ajoutant que l’avocat du chanteur de “Bump N’ Grind” ne l’avait pas correctement “humanisé” dans son cas. “Il n’avait pas non plus les ressources et les moyens, il devrait ont demandé l’aide du tribunal. Il aurait obtenu une meilleure représentation”, a poursuivi Wyatt. “C’est un gars qui a fait la chanson ‘I Believe I Can Fly’ quand il y avait des rumeurs sur les jeunes filles. La chanson a été jouée à chaque mariage et dans chaque église. Il faisait de la musique avec Lady Gaga !”

Kelly risque 10 ans à perpétuité pour les accusations portées contre lui. Sa condamnation est actuellement prévue pour le 4 mai. “Le verdict de culpabilité d’aujourd’hui marque à jamais R. Kelly comme un prédateur, qui a utilisé sa renommée et sa fortune pour s’en prendre aux jeunes, aux personnes vulnérables et sans voix pour sa propre satisfaction sexuelle”, a déclaré l’avocat américain. Jacquelyn Kasulis a déclaré, selon CNN. Elle a ajouté que le chanteur est “un prédateur qui a utilisé son entourage pour piéger des filles mineures et des jeunes hommes et femmes pendant des décennies, dans un réseau sordide d’abus sexuels, d’exploitation et d’humiliation”.

Gloria Allred, qui a représenté trois des six victimes à témoigner contre Kelly lors du procès, a également commenté les charges retenues contre Kelly. « Premièrement, il a utilisé le pouvoir de sa célébrité pour recruter des filles mineures vulnérables dans le but de les abuser sexuellement. certains adultes », a déclaré Allred.