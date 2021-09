Bill Cosby travaille sur une nouvelle émission de télévision après sa sortie de prison

in

Bill Cosby prépare son retour à la télévision. Le créateur et star de Cosby Show, âgé de 84 ans, a commencé à travailler sur la série alors qu’il était derrière les barreaux pour agression sexuelle, a déclaré son représentant au New York Post. En plus de l’émission, Cosby travaille également avec diligence sur un nouveau livre.

“Des choses se passent. Il travaille sur un certain nombre de projets en ce moment, un certain nombre d’idées pour une émission télévisée”, a déclaré le représentant connu de Cosby, Andrew Wyatt, à Fox News le jeudi 9 septembre. Wyatt n’a pas donné beaucoup de détails mais il a confirmé que Cosby avait entamé des conversations avec des producteurs au sujet de ses idées alors qu’il était encore détenu au State Correctional Institute-Phoenix, dans le comté de Montgomery, en Pennsylvanie.

“Il travaille sur ce projet particulier depuis maintenant un an et demi”, a déclaré Wyatt. “Quand il était résident de SCI Phoenix, il avait des appels téléphoniques avec les producteurs.” Les appels de Cosby étaient limités, mais il voulait clairement qu’ils soient productifs. Wyatt a expliqué que Cosby parlait aux producteurs “probablement deux, trois fois par semaine”.

À l’époque, Cosby purgeait une peine de trois à dix ans après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’attentat à la pudeur aggravée. Il a été libéré en juillet pour des raisons techniques. Mais maintenant qu’il est à la maison, Cosby a les yeux rivés sur un retour majeur.

Wyatt dit que l’émission “l’a au téléphone avec des producteurs, travaillant avec des gars tous les jours”, ajoutant que Cosby “donne ses idées créatives et sa contribution. Il est également au téléphone presque tous les jours pour le livre. Il travaille. C’est pourquoi les gens ne le vois pas autant. C’est son objectif principal depuis qu’il est sorti – sortir et être capable d’avoir des projets et de travailler avec des gens qui veulent travailler avec lui. “

Wyatt a précédemment révélé que le prochain livre de Cosby révélerait ses expériences en prison. Il travaillerait apparemment avec l’auteur Frederick Williams pour aider à donner vie au livre.