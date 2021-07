Bill et Melinda French Gates prendront deux ans après leur divorce pour évaluer leur partenariat à la fondation

Bill et Melinda Gates à l’Université de Washington en 2017. (Photo d’archive . / Kevin Lisota)

La Fondation Bill et Melinda Gates sera toujours dirigée par ses homonymes après leur divorce, mais la fondation a annoncé mercredi une période d’essai de deux ans pour voir avec quelle efficacité le couple peut travailler ensemble.

S’ils ne le peuvent pas, French Gates démissionnerait de la fondation en tant que coprésident et administrateur. Elle recevrait des ressources personnelles de Gates pour son travail philanthropique, mais cet argent ne proviendrait pas de la dotation de la fondation.

Le couple a également déclaré aujourd’hui avoir contribué 15 milliards de dollars supplémentaires à la dotation de la fondation, marquant leur plus importante contribution depuis 2000. Cela porte le montant total de la dotation à 65 milliards de dollars.

L’argent neuf sera utilisé pour lutter contre la pauvreté, la maladie et les inégalités dans le monde.

« Notre vision de la fondation a grandi au fil du temps, mais elle s’est toujours concentrée sur la lutte contre les inégalités et l’élargissement des opportunités pour les personnes les plus pauvres du monde », a déclaré Gates dans un communiqué. « Ces nouvelles ressources et l’évolution de la gouvernance de la fondation soutiendront cette mission ambitieuse et ce travail vital pour les années à venir.

Des questions circulent sur l’avenir de la Gates Foundation, basée à Seattle, qui emploie plus de 1 700 personnes et a octroyé près de 55 milliards de dollars de subventions depuis son lancement il y a plus de 20 ans.

Depuis l’annonce du divorce du couple en mai, Gates et French Gates ont clairement indiqué qu’ils resteraient partenaires à long terme et coprésidents de la fondation. Ce sont les administrateurs restants après le départ de Warren Buffett le mois dernier.

Le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, a déclaré mercredi dans une note au personnel que la fondation augmenterait le nombre de ses administrateurs. Les personnes nommées seront finalisées d’ici janvier.

“Ces changements de gouvernance apportent des perspectives et des expériences plus diverses aux dirigeants de la fondation”, a déclaré French Gates dans un communiqué. « Je crois profondément à la mission de la fondation et je reste pleinement engagé en tant que coprésident dans son travail. »

La fondation a déclaré qu’elle s’attend à ce que les nouvelles personnes nommées « améliorent la diversité, l’expérience et l’expertise de la direction de la fondation et continuent de maintenir une culture d’intégrité ». Suzman et Connie Collingsworth, directrice juridique, superviseront les nominations.

La fondation a précédemment annoncé qu’elle engagerait 2,1 milliards de dollars pour accroître l’égalité des sexes, a rapporté . le mois dernier. L’argent, qui était l’un des dons les plus importants de l’histoire de la fondation, faisait partie du Forum sur l’équité entre les sexes organisé par ONU Femmes.

French Gates a une histoire de promotion de l’équité entre les sexes. . a rapporté peu de temps après la scission qu’elle pourrait utiliser sa plate-forme Pivotal Ventures, fondée en 2015, pour soutenir le capital-risque et les efforts philanthropiques axés sur les femmes.