Bill et Melinda Gates annoncent la décision de mettre fin au mariage après 27 ans

Bill et Melinda Gates à l’Université de Washington en 2017 (. File Photo / Kevin Lisota)

Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi qu’ils mettaient fin à leur mariage après 27 ans, envoyant des ondes de choc dans leur ville natale et dans le monde entier où leur travail philanthropique a touché des dizaines de millions de personnes.

Dans des tweets lundi de leurs comptes personnels séparés et signés par le couple, les Gates ont déclaré que la décision était venue après «beaucoup de réflexion et de travail». Ils ont dit qu’ils ne croyaient plus pouvoir grandir ensemble en tant que couple dans cette «prochaine phase» de leur vie.

pic.twitter.com/padmHSgWGc – Bill Gates (@BillGates) 3 mai 2021

La cofondatrice de Microsoft a commencé à sortir avec Melinda French après avoir commencé chez Microsoft en 1987. Les deux se sont mariés le 1er janvier 1994, ont élevé trois enfants ensemble et sont devenus l’un des couples les plus riches et les plus influents au monde.

Après avoir quitté ses fonctions quotidiennes chez Microsoft, le couple s’est tourné vers la philanthropie, la santé mondiale et l’éducation avec le lancement de la Fondation Bill et Melinda Gates en 2000. Basée à Seattle et coprésidée par le couple, la fondation a grandi devenir la plus grande fondation caritative au monde, avec 1 600 employés et 54,8 milliards de dollars émis en subventions totales depuis sa création.

Le couple a déclaré dans son tweet partagé lundi qu’il continuait de croire en la mission de la fondation et qu’il poursuivrait son travail ensemble là-bas.

Bill et Melinda Gates visitent des femmes dans le village de Jamsaut dans le Bihar, en Inde. (Photo de la Fondation Gates)

Bill Gates est la quatrième personne la plus riche de la planète avec une valeur nette de 130,5 milliards de dollars. Melinda Gates était n ° 5 sur la liste Forbes des femmes les plus puissantes du monde en 2020. Bill Gates détient 1,37% des actions en circulation de Microsoft, qui valent plus de 26 milliards de dollars, selon CNBC. Il a quitté le conseil d’administration de Microsoft en mars 2020, mais reste en tant que conseiller technologique du PDG Satya Nadella, et effectue également des investissements via son bureau privé Gates Ventures.

EN RELATION: Les retombées du divorce: qu’arrive-t-il à la Fondation Gates lorsque Bill et Melinda ne sont plus mariés?

En 2015, Melinda Gates a créé une nouvelle organisation appelée Pivotal Ventures, un bureau exécutif indépendant qui lui a donné l’occasion de poursuivre des idées, des projets et des investissements qui pourraient ne pas correspondre à la structure de la Fondation Gates. Lundi, Melinda Gates a ajouté son nom de jeune fille à son profil Twitter et un slogan sur le site Web de son entreprise.

On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de la fortune de Gates, qui comprend plus de 200 000 acres de terres agricoles et des propriétés dans diverses entreprises.

Ed Lazowska, président émérite Bill & Melinda Gates de la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering de l’Université de Washington, a déclaré à . que la nouvelle de la scission le rendait terriblement triste.

«Deux personnes extraordinaires qui ont – en travaillant ensemble – ont fait du monde un endroit bien meilleur», a déclaré Lazowska à propos des Gates.

Melinda et Bill Gates posent pour leur lettre annuelle, qui répond à «10 questions difficiles» qui leur sont régulièrement posées. (Photo de la Fondation Gates)

Le divorce est la deuxième division de haut niveau parmi les riches et puissants leaders technologiques de Seattle ces dernières années. Jeff et MacKenzie Bezos ont annoncé en janvier 2019 qu’ils se séparaient après 25 ans de mariage. MacKenzie Scott, maintenant l’ex-épouse du PDG d’Amazon, a épousé un enseignant de l’école de Seattle, Dan Jewett, plus tôt cette année.

MacKenzie Scott a fait sensation philanthropique en tant que l’une des femmes les plus riches du monde, donnant plus de 5 milliards de dollars en 2020 à diverses organisations dans le cadre de The Giving Pledge.

Les Gates se sont déjà engagés à céder la majorité de leur richesse dans le cadre du même engagement, qu’ils ont aidé à créer avec Warren Buffett en 2010.

La Fondation Gates affirme qu’elle ajoute chaque année 1,5 milliard de dollars à l’économie de la région de Seattle. Elle a donné des millions à l’Université de Washington, qui a ouvert le Bill & Melinda Gates Center for Computer Science and Engineering en 2019. En décembre, la fondation avait engagé 1,75 milliard de dollars dans la réponse mondiale à la pandémie COVID-19.

Bill et Melinda Gates reçoivent chacun une médaille présidentielle de la liberté du président Obama en 2016 à la Maison Blanche. (La Maison Blanche via YouTube)

Les Gates ont longtemps brossé un tableau du succès et du bonheur en ce qui concerne l’image publique de leur mariage. Dans une interview en podcast l’été dernier, Bill Gates s’est dit «super chanceux» et a déclaré: «C’est le partenariat le plus profond de ma vie. J’ai eu un partenariat avec Paul Allen pour fonder Microsoft, j’en ai eu un avec Steve Ballmer pour en faire une entreprise incroyable. Avec notre Fondation, avec nos enfants, avec notre mariage, j’ai cette personne incroyable », a-t-il déclaré à propos de sa femme.

Dans la série Netflix 2019 «Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates», Melinda Gates a ri de manière incontrôlable lorsque les réalisateurs du film ont relayé le nom de la série documentaire.

«Je suis désolé, je ne vais tout simplement pas pouvoir ne pas rire dans cette partie», lorsqu’on lui a demandé de décrire le cerveau de Bill. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle riait autant, Melinda s’est exclamée: «Parce que c’est le chaos. Il y a tellement de complexité là-dedans.

Plus tard dans l’épisode trois de la série documentaire, il a été révélé que Bill Gates – avant d’épouser Melinda – avait écrit sur un tableau blanc les avantages et les inconvénients du mariage. Bill Gates craignait de ne pas pouvoir jongler avec la vie de famille aux côtés de Microsoft.

«Elle avait d’autres petits amis, et j’avais Microsoft», a déclaré Bill dans le documentaire. «Nous nous sommes dit: ‘Hé, nous ne sommes pas vraiment sérieux l’un envers l’autre, n’est-ce pas? Nous n’allons pas exiger le temps de l’autre. ”

Mais les deux ont continué à sortir ensemble, et Bill a noté: «À notre grande surprise, certainement ma surprise, nous avons dit: ‘Hé, je t’aime.’ Et elle a dit qu’elle m’aimait et puis c’était comme, ‘Wow, et maintenant que va-t-il se passer?’ ‘

Lors d’une escale en mai 2019 à Seattle lors d’une tournée pour son livre «The Moment of Lift», Melinda Gates a été présentée au McCaw Hall par son mari. Ses émotions ont eu le meilleur de lui.

“Mon cadeau à Melinda est simplement de lui dire que le moment où nous nous sommes rencontrés a été mon moment d’ascenseur”, a déclaré Bill Gates, retenant ses larmes sur scène.

La fin de son mariage s’ajoute à plusieurs mois particulièrement difficiles pour Bill Gates, dont le père Bill Gates Sr.est décédé en septembre dernier à l’âge de 94 ans.

«Il est difficile d’exagérer ce qu’il signifiait pour moi, pour notre famille et pour notre fondation», a déclaré Melinda Gates à propos de la principale Gates à l’époque. En 2015, lorsque le père de son mari a eu 90 ans, elle a partagé une photo touchante sur Facebook, dansant avec lui le jour de son mariage.

Le New York Times a rapporté que les Gates ont fait face à des luttes relationnelles au cours des dernières années et qu’il y a eu des moments où le mariage «a failli s’effondrer».

(Photo Facebook via Melinda Gates)

. a contacté les représentants de Bill et Melinda Gates et mettra à jour avec tout autre commentaire.

Mettre à jour: Voici la demande de divorce déposée dans le comté de King – Bill Gates l’a signée de Palm Desert, en Californie, tandis que Melinda Gates l’a signée de Bellevue, dans l’État de Washington. Le document note également que les Gates ont un contrat de séparation en place.